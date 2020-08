Android 11 legt gebruikers camera-app op, negeert third-party opties

Android 11 doet een hoop goede dingen, maar dat betekent niet dat alles goed gaat. Zo ben je straks aangewezen op de standaard camera-app. Het besturingssysteem laat je straks niet meer kiezen uit camera-apps en verwijst je meteen door naar de app die als standaard aangeduid is.

Geen camera-app te kiezen op Android 11

Dat blijkt uit een officiële issue tracker. Google heeft het nieuws daar bevestigd. Je kunt nog wel third-party camera-apps downloaden vanuit Google Play, maar die app is helaas niet meer in te stellen als standaard. Je zit straks dus vast aan de standaardapplicatie die een fabrikant levert, of je dat nou wil of niet.

En dat is een rare zet van de zoekmachinegigant. Android staat om zijn veelzijdigheid en aanpasbaarheid bekend. Je kunt standaardapps voor allerlei zaken instellen, zoals je thuisscherm, e-mail, browser en nog veel meer. Veel gebruikers kijken hier dan ook raar van op. Echter, Google geeft aan dat er een reden achter deze verandering voor Android 11 zit. Hiermee hoopt het bedrijf namelijk de privacy van gebruikers te waarborgen.

Gelukkig is het niet zo dat je nergens meer een andere camera-app kunt gebruiken. Ja, wanneer je een foto wil maken vanuit een app, dan komt de standaardcamera dus naar voren. Zo kunnen Instagram, Twitter en talloze andere apps nog steeds hun eigen, ingebouwde camera gebruiken. Daarnaast kun je nog altijd gebruikmaken van hardwaresnelkoppelingen. En je hebt dan nog de app die je op je Android 11-apparaat hebt staan; daarmee kun je altijd nog foto’s maken.

Dit betekent wel dat je dus soms eerst uit een specifieke app moet om een foto te kunnen maken, die je dan vervolgens deelt met je vrienden en familie. Het is echter niet bekend op welke manieren camerafuncties van specifieke apps misbruik gemaakt hebben van het systeem en wanneer dat fout gegaan is. Daar heeft Google niets over bekendgemaakt, waardoor het aangegeven argument dus wellicht een beetje vreemd overkomt.