Apple kan het Fortnite-maker Epic Games heel moeilijk maken

Onlangs sleepte Epic Games Apple en Google voor de rechter. Dat kan nog wel eens grote gevolgen voor de game Fortnite hebben. Nu wil de ontwikkelaar dat Apple de populaire battleroyalegame wederom aanbiedt binnen de App Store. En anders moet op z’n minst bewerkstelligt worden dat de app niet van apparaten gehaald wordt.

Want dat kan op iOS: apps kunnen van afstand verwijderd worden door Apple. Uit de documenten van Epic Games blijkt verder dat Apple voornemens is de developer de rechten te ontnemen waarmee het iOS- en macOS-apps maakt. Dat geldt ook voor toegang tot vroege releases van iOS- en macOS-software-updates. Dit zou op 28 augustus aanstaande moeten gebeuren. Epic probeert dit nu natuurlijk te voorkomen, aangezien Fortnite een gigantisch groot succes is en het bedrijf ontzettend veel geld en omzet oplevert.

In het document staat daar het volgende over:

[Apple] told Epic that by August 28, Apple will cut off Epic’s access to all development tools necessary to create software for Apple’s platforms—including for the Unreal Engine Epic offers to third-party developers, which Apple has never claimed violated any Apple policy. Not content simply to remove Fortnite from the App Store, Apple is attacking Epic’s entire business in unrelated areas.