Epic Games bevestigt: Fortnite verliest functies en opties op iOS

Ontwikkelaar Epic Games heeft bevestigd dat nu Fortnite uit de App Store verdwenen is, de game het zonder populaire features moet doen. Iedereen die op een iPhone of iPad (of Mac) speelt, moet het voortaan doen zonder cross-platform multiplayer. Je kunt dus alleen tegen andere mensen binnen het Apple-ecosysteem spelen als iOS-gamer.

Epic Games deelt Fortnite op in twee versies

Bovendien is het zo dat Fortnite-spelers het ook zonder nieuwe seizoenen moeten doen; zoals het onlangs door Epic Games aangekondigde Marvel-seizoen. Door de rechtszaak tussen Epic en Apple is Fortnite dus als het ware in tweeën gesplitst: één versie voor mensen op iOS, macOS en iPadOS en één versie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, pc en Android. De laatstgenoemde groep kan nog wel onderling met elkaar spelen. Ook mag die groep rekenen op nieuwe content, zoals het eerdergenoemde Marvel-seizoen.

Voorlopig lijkt het er ook niet op dat deze status quo verandert. Apple hoeft namelijk van de rechter de game niet opnieuw in de App Store toe te laten, zolang Epic Games zich niet aan de regels kan houden. Ondertussen claimt Epic dat het bedrijf die regels liever kwijt is dan rijk, omdat het Apple een machtspositie geeft die andere ontwikkelaars en uitgevers beperkt in hun mogelijkheden. Er is ook goed nieuws, aangezien Epic de licentie voor het onderhouden van game-engine Unreal Engine niet kwijtraakt. Dat heeft de rechter eveneens besloten.

Mocht je nu dus een Fortnite-gamer op iOS zijn, houd er dan rekening mee dat je voorlopig geen nieuwe seizoenen of content voorgeschoteld krijgt. Ook kun je het dus niet meer opnemen tegen vrienden die op een console of andere telefoon spelen. Je bent aangewezen op alle spelers uit het Apple-ecosysteem. Nu zullen daar misschien wel genoeg spelers zijn, maar de vraag is hoe leuk alles blijft wanneer de content dus niet vernieuwd wordt. Het zal ons niets verbazen wanneer blijkt dat de spelersbasis langzaam zal slinken op iOS.