Fortnite is uit de App Store en Google Play gegooid

De populaire videogame Fortnite is niet meer te downloaden uit de App Store van Apple en de Play Store van Google. De ontwikkelaar heeft namelijk de regels overschreden door een eigen betaalsysteem te introduceren in de app, die voorkomt dat Epic Games dertig procent omzet moet afstaan aan de techgiganten.

Fortnite uit App Store en Google Play gehaald

Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, doet dit op het moment dat onder meer Apple en Google al te maken hebben met antitrustonderzoeken in de Verenigde Staten. Het wordt de platformhouders verweten dat ze hun macht misbruiken, waardoor ze dus een groot aandeel van de omzet kunnen opeisen wanneer ontwikkelaars hun games en apps in de digitale winkels van iOS en / of Android willen publiceren. Dit zal hen in elk geval niet helpen. De developer sleept beide bedrijven ook nog eens voor de rechter.

Epic Games heeft zich ook goed voorbereid op de strijd. Niet alleen werden de bedrijven snel voor de rechter gesleept, ook werd er meteen een video uitgebracht waarin Apple vergeleken werd met een totalitaire staat zoals beschreven in het boek 1984 (zie video hierboven). Apple heeft gereageerd op de situatie door te zeggen dat ze met Epic Games om de tafel willen omtrent Fortnite, maar dat het bedrijf niet hoeft te rekenen op een speciale uitzondering. Ook Google wil de gesprekken aangaan, zodat Fortnite kan terugkeren.

Tussen Android en iOS zit nog een groot verschil. Het is namelijk voor Epic Games wel mogelijk Fortnite op een andere manier te distribueren, zonder ergens de regels te breken. Je kunt games en apps namelijk gewoon via een browser downloaden (welke dan ook) of via een alternatieve app store. Zo kun je Fortnite downloaden via de Galaxy App Store van Samsung of via de eigen launcher van Epic Games (waar ook andere games gedownload kunnen worden). De strijd is hier voor het grootste deel dus echt met Apple.

De update voor Fortnite laat zien dat wanneer je V-Bucks (digitaal geld voor in het spel) koopt via de betaalmethode van Epic Games, je als consument goedkoper uit bent. Het scheelt je ruim twintig procent. Normaliter moet een ontwikkelaar dertig procent inleveren bij Apple en Google. De klant mag hier dus een groot deel van het verschil houden. Daardoor kan dit gezien worden als een consumentvriendelijke aanpak en niet zozeer een poging om meer geld uit hetzelfde spel en dezelfde spelers te trekken.