Fortnite-maker Epic Games verliest ontwikkelaarsaccount App Store

Apple doet waar het Fortnite-maker Epic Games voor waarschuwde: het ontwikkelaarsaccount voor de App Store is officieel stopgezet. Daardoor verliest het bedrijf de mogelijk zijn games in de App Store te updaten, waardoor de populaire battleroyalegame dus geen nieuwe content, seizoenen en hoofdstukken krijgt.

De kogel is door de kerk: Epic Games kan de game Fortnite niet meer updaten op iOS. Apple heeft namelijk alle rechten voor het benodigde ontwikkelaarsaccount teruggetrokken. Naast de populaire battleroyalegame had Epic Games nog andere games gepubliceerd, die het nu eveneens zonder ondersteuning moeten doen.

Dit is het resultaat van een juridische strijd tussen Epic Games en Apple. Epic Games probeerde het betaalsysteem van Apple (en van Google, maar daar is het probleem minder groot) te omzeilen, wat tegen de regels van de App Store ingaat. Apple staat dan in zijn recht dit te doen, maar de ontwikkelaar vindt dat een monopolistische houding. Dat gaat tegen de ideeën van de vrije markt in.

Vlak nadat Epic Games het nieuwe betaalsysteem in Fortnite introduceerde, werden er al meteen maatregelen getroffen door Apple. Daar reageerde de developer meteen op door een rechtszaak aan te spannen. Apple zei toen dat het bedrijf er rekening mee moet houden dat de ontwikkelaarsrechten teruggetrokken kunnen worden. Dat was twee weken geleden en Apple is er dus, sinds dit weekend, mee doorgegaan.

Fortnite is inmiddels uit de App Store verdwenen. Mocht je het spel nog op je iPhone of iPad hebben staan, dan kun je blijven spelen. Maar je krijgt géén updates meer en kunt ook niet spelen tegen spelers op Xbox, PlayStation, pc, Switch of Android.

Apple geeft aan dat Epic Games de game meerdere keren opgestuurd heeft om opnieuw toegelaten te worden, maar het spel voldeed simpelweg niet aan de richtlijnen.

We are disappointed that we have had to terminate the Epic Games account on the App Store. We have worked with the team at Epic Games for many years on their launches and releases. The court recommended that Epic comply with the App Store guidelines while their case moves forward, guidelines they’ve followed for the past decade until they created this situation. Epic has refused. Instead they repeatedly submit Fortnite updates designed to violate the guidelines of the App Store. This is not fair to all other developers on the App Store and is putting customers in the middle of their fight. We hope that we can work together again in the future, but unfortunately that is not possible today.