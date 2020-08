Gamestreamingdienst xCloud vanaf 15 september uit op Android

Microsoft heeft bekendgemaakt dat gamestreamingdienst xCloud vanaf 15 september exclusief verkrijgbaar is voor Android-apparaten. In dit geval betekent dat dat je toegang krijgt tot meer dan honderd games, voor een bedrag 12,99 euro per maand. iPhone- en iPad-gebruikers moeten nog even wachten.

xCloud komt naar Android

De reden dat mensen met een iPhone of iPad nog even moeten wachten, heeft te maken met het App Store-beleid dat Apple hanteert. Microsoft krijgt namelijk niet zo veel vrijheid op iOS als op Android. Microsoft heeft niet bekendgemaakt welke beperkingen er precies voor zorgen. Maar bijvoorbeeld Google Stadia is vooralsnog ook niet op de platformen van Apple beschikbaar. Desondanks wordt de gamestreamingdienst nu officieel gelanceerd, als onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement van het bedrijf.

De lancering vindt plaats in 22 landen, waaronder Nederland en België. Op 15 september komt er tevens een nieuwe Xbox Game Pass-app beschikbaar; de bèta zal 11 september aanstaande beëindigd worden. Verder werkt Microsoft samen met bedrijven als Razer, PowerA, 8BitDo en Nacon voor het aanleveren van controllers en accessoires, ook al zijn de game via touchscreenbediening te besturen. Je kunt ook de bestaande Xbox One-controllers gebruiken of zelfs de PlayStation DualShock 4-controller. De keuze is reuze.

Onder meer de onderstaande titels zijn speelbaar via xCloud, ook wel het cloudonderdeel van Xbox Game Pass genoemd.