Lenovo Tab P11 Pro en Tab M10 HD Gen 2 gepresenteerd

Lenovo heeft twee nieuwe Android-tablets gepresenteerd, voor verschillende doeleinden: de Lenovo Tab P11 Pro en de Lenovo Tab M10 HD Gen 2. De Tab P11 Pro is een krachtige en premium Android-tablet voor consumenten, terwijl de M10 HD Gen 2 meer bedoeld is voor de jongere gebruikers.

Lenovo Tab P11 Pro: premium Android-tablet

Lenovo zet de Lenovo Tab P11 Pro in de markt als een nieuw vlaggenschip. Het model beschikt over een scherm van 11,5 inch en heeft een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Het oled-display biedt ondersteuning aan voor content in HDR10 en Dolby Vision. Ook zijn er vier speakers aanwezig die zijn geconfigureerd door JBL. De speaker hebben 2,5cc-kamers en kunnen Dolby Atmos-audio doorvoeren.

Naast entertainment is werk ook belangrijk voor tabletgebruikers. En je moet prima kunnen werken op dit ding. De Lenovo Tab P11 Pro kan namelijk uitgerust worden met een optioneel toetsenbord en optionele stylus, zodat je productief te werk kunt gaan in allerlei apps (zoals Microsoft Office). Wanneer de tablet helemaal opgeladen is moet die tot vijftien uur kunnen meegaan. Dat komt onder meer door de energiezuinige Qualcomm Snapdragon 7300-processor aan boord. Verder kun je met de frontcamera inloggen, door je gezicht te registreren.

En de kindervriendelijke Tab M10 HD Gen 2

Daarnaast is er de nieuwe Lenovo Tab M10 HD Gen 2-tablet, bedoeld voor kinderen. Het apparaat debuteert met de Kids Space van Google, een nieuwe kindermodus die voor het eerst beschikbaar zal zijn op Lenovo-tablets. De Lenovo Tab M10 HD Gen 2 is een familietablet die geoptimaliseerd is voor het vinden van verrijkende en boeiende content thuis. Het is een multimediahub met een 10,1 inch HD TDDI-breedbeeld, dubbele luidsprekers met Dolby Atmos, snelle en krachtige prestaties met een octacore processor met een 2,3 GHz-hoofdfrequentie, en TÜV Rheinland-oogbescherming om schadelijk blauw licht te helpen verminderen.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Tab P11 Pro heeft een startprijs vanaf 699 euro en zal naar verwachting vanaf november 2020 beschikbaar zijn. De Lenovo Tab M10 HD Gen 2 heeft een startprijs vanaf 159 euro en wordt verwacht vanaf september 2020. De versie met de Google Assistent komt mogelijk in oktober en kost 179 euro, terwijl de variant met Amazon Alexa 199 euro kost en vanaf november verkrijgbaar moet zijn.