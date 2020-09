Lenovo Yoga 9i-laptops hebben afwerking van leer en haptische touchpads

Lenovo heeft een aantal nieuwe modellen in haar high-end Yoga-familie van laptops aangekondigd. De Yoga 9i (14 en 15,6 inch) is een convertible laptop, terwijl de Yoga 9i Slim (14 inch) een traditionele laptop betreft. Bij de 14:”-modellen kan men kiezen voor een afwerking van echt leer. Ook beschikken de laptops over touchpads met haptische feedback.

Yoga 9i & 9i Slim

De Lenovo Yoga 9i is een convertible laptop, wat betekent dat je het scherm 360 graden kunt draaien. Het 14 inch-model beschikt over de nieuwe Intel Tiger Lake-processoren met interne Xe-videokaart, maar het is nog niet bekend om welke modelnummers het precies gaat. Zijn grotere broertje kan over iets meer rekenkracht beschikken met tot een Comet Lake-H Core i9-processor en een aparte Nvidia GTX 1650 Ti-videokaart. Standaard zijn de laptops uitgerust met een uniforme metalen behuizing, maar bij de kleinere versie kan het deksel worden afgewerkt met echt leer. Het leer wordt met een speciaal hechtproces aan de behuizing vastgelijmd. De Yoga 9i heeft een vanafprijs van 1800 euro voor de 14 inch-versie en 2000 euro voor het 15,6 inch-model. Hij moet in oktober op de markt verschijnen.

Bij de 9i Slim is deze leren bedekking standaard. Het is een ‘gewone’ laptop die moet uitblinken met zijn geringe dikte van 13,9 mm en gewicht van 1,26 kg. Je kunt kiezen tussen een scherm met Full HD-resolutie of een 4K-variant met DisplayHDR 400-certificaat. Dat komt neer op een dekking van 90% van de dci-p3-kleurruimte en een maximale helderheid van 500 cd/m². De laptop is vanaf november verkrijgbaar voor een vanafprijs van 1900 euro.

Haptische feedback

Lenovo past op de laptops een trucje toe dat door andere fabrikanten al langer gebruikt wordt. Het touchpad kan niet fysiek ingedrukt worden, maar kan door middel van sensoren toch klikken en vegen van elkaar onderscheiden. De fabrikant noemt deze functie dan ook Smart Sensor Touchpad. In de glazen handpalmsteun is verder ook nog een ultrasone vingerafdrukscanner bevestigd. De laptops beschikken natuurlijk allemaal over Windows 10.