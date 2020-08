Microsoft Surface Duo verschijnt 10 september in de Verenigde Staten

Microsoft heeft stilletjes aan bekendgemaakt wanneer de Microsoft Surface Duo verschijnt in de Verenigde Staten en wat de prijs is. Je mag straks diep in de buidel tasten voor het opvouwbare apparaat, aangezien het een prijskaartje krijgt van 1399 dollar. Een Nederlandse releasedatum is niet bekend.

Microsoft Surface Duo komt eraan

Het nieuws is naar buitengekomen via een blogpost van Surface IT Pro. De blogpost bevestigt dat de Microsoft Surface Duo vanaf 10 september te koop is in de VS en daar een prijskaartje krijgt van 1399 dollar. Voor dat bedrag krijg je een opvouwbare Android-smartphone met twee schermen van 5,6 inch. Wanneer je hem uitklapt dan is er een scherm van 8,1 inch. Microsoft noemt dit het PixelSense Fusion-display. Het gevaarte beschikt over een scharnier dat 360 graden kan draaien, waardoor je zelf dus de hoek kunt bepalen.

De Surface Duo biedt toegang tot Microsoft 365, het complete Android-ecosysteem en Windows Virtual Desktop. Daarmee kun je een volledige versie van het Windows-besturingssysteem in de cloud draaien. Helaas heeft Microsoft vooralsnog geen verdere specificaties gegeven. Volgens de geruchten zit er onder de motorkap een Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB aan werkgeheugen en 64 of 256 GB aan interne opslagruimte. De Duo is straks online te koop, maar zal ook in enkele winkels in de VS verkrijgbaar zijn.