Nearby Share voor Android wordt vanaf nu uitgerold

Google heeft bekendgemaakt dat de Nearby Share-functie vanaf nu wordt uitgerold naar Pixel- en Samsung-toestellen met Android 6 of hoger. De zoekmachinegigant belooft dat andere Android-smartphones binnenkort aan de beurt zijn en de update binnen nu en enkele weken kunnen verwachten.

Nearby Share nu beschikbaar

Nearby Share is vergelijkbaar met AirDrop van Apple. Wanneer je iets wil delen, selecteer je deze optie in het menu en wacht je tot telefoons in de buurt in beeld verschijnen met de functie geactiveerd. Je kunt zelf instellen van wie je bestanden wil ontvangen: van alle of sommige contacten of je stelt in dat je onzichtbaar bent. Je kunt zelfs bestanden anoniem versturen. De bestanden worden vervolgens via bluetooth, bluetooth low energy, WebRTC of peer-to-peer wifi verstuurd; ook dat kun je helemaal zelf instellen.

In principe werkt Nearby Share met alle Android-telefoons met Android 6 of hoger, binnen nu en enkele weken. Binnen nu en enkele maanden kunnen bestanden ook met Chromebooks uitgewisseld worden. iOS-apparaten mogen niet meedoen, helaas. De knop voor het delen lijkt op een soort geweven draad en verschijnt in het snelle menu (het menu dat je vanaf je thuisscherm naar beneden trekt) wanneer je de update ontvangen hebt. Met die knop kun je de functie overigens heel snel inschakelen, maar natuurlijk ook uitschakelen.