‘Nieuwe iPad met 10,8″-scherm krijgt usb-c en Face ID’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan komt er dit jaar nog een nieuwe iPad aan met een 10,8″-scherm, usb-c en Face ID. Er is echter wel reden om dit nieuws met een korreltje zout te nemen. Want er bestaan ook geruchten over een nieuw Air-model dat geen Face ID, maar wel Touch ID zou krijgen.

Gelekte schema’s tonen nieuwe iPad van 10,8 inch

De informatie komt uit gelekte schema’s in handen van de redactie van 91Mobiles. Op die schema’s zien we een tablet die wat wegheeft van een iPad Pro. Er zijn dunne schermranden, er is een usb-c-poort aan de onderkant en we zien een Smart Connector aan de achterkant. Daarnaast is er een soort magnetisch oppervlak aan de zijkant, waar je de Apple Pencil aan kunt bevestigen. In het nieuwsbericht wordt verder melding gemaakt van Face ID. Dat is cameratechnologie voor de frontcamera, waarmee je een iOS-apparaat ontgrendelt.

Volgens 91Mobiles hebben we hier te maken met een low-end tablet, dus niet met een high-end model. Dit moet de opvolger worden van de iPad met een 10,2″-scherm. Dat sluit aan bij wat de bekende analist Ming-Chi Kuo gezegd heeft over de plannen van Apple: dit jaar moet er namelijk nog een 10,8″-model op de markt verschijnen. Echter, wanneer die versie dan moet verschijnen, is nog niet duidelijk.

Eerder deze maand lekte er ook al informatie over een nieuwe iPad Air, de Air 4. Dit model heeft eveneens dunne schermranden en usb-c en beschikt over Touch ID in de nieuwe powerknop. De Air is een duurdere lijn van Apple en zou dus, volgens de laatste geruchten, niet over Face ID beschikken. En dat terwijl de gewone (en goedkopere lijn) dat ineens wel zou doen. Dat sluit niet aan bij wat het bedrijf uit Cupertino tot nu toe heeft gedaan met beide iPads. Reden genoeg om de geruchten dus alvast met een korreltje zout te nemen.

Onlangs meldde Apple in elk geval enkele iPads aan bij een Euro-Aziatisch, regelgevend orgaan, waardoor we dus zeker weten dat er nieuwe iPads aankomen. Om welke iPads dat gaan en wanneer we die kunnen verwachten, dat is dan weer niet bekendgemaakt.