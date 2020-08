Nieuwe versies iOS 14 (beta 4) en Android 11 (beta 3) nu beschikbaar

Het is voor publieke testers nu mogelijk de nieuwste versies van zowel iOS 14 als Android 11 te downloaden. Het gaat om respectievelijk beta 4 en om beta 3. Beide updates voeren veranderingen door wat de Exposure Notification-api betreft. En laten een besturingssysteem zien dat bijna klaar is voor release.

Download nieuwe beta’s iOS 14 en Android 11

Voor Android-gebruikers geldt dat we binnenkort al mogen rekenen op de versie van Android 11 die voor iedereen beschikbaar is. Dit is namelijk een versie die nagenoeg compleet is en werkt zoals het hoort te werken. Er is nog wel een belangrijke verandering doorgevoerd: de Exposure Notification-api, voor coronagerelateerde zaken, vraag niet meer om je locatie. Dat heeft de api ook niet nodig, maar nu wordt ook niet meer het idee gewekt dat de corona-app je locatie volgt tijdens het dagelijkse gebruik.

iOS-gebruikers mogen erop rekenen dat iOS 14 nu ondersteuning aanbiedt voor dezelfde api, aangezien dat eerder niet het geval was. De functie heeft nu ook een prominente plek binnen de instellingen gekregen. Verder heeft de TV-app een eigen widget gekregen en werkt 3D Touch weer op apparaten die 3D Touch ondersteunen. Mocht je nog geïnteresseerd zijn de nieuwe software te testen, dan kun je je hier aanmelden voor iOS 14. Let wel op, want meedoen met zo’n programma is geheel op eigen risico.