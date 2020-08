Pokémon Go krijgt Mega Evolutions: update verschijnt in september

Ontwikkelaar Niantic is voornemens Mega Evolution te introduceren voor de populaire augementedrealitygame Pokémon Go. Daardoor komen er meer krachtige versies van bestaande monsters naar het spel. Mega Evolution was een belangrijk onderdeel van de games Pokémon X en Pokémon Y op de Nintendo 3DS.

Mega Evolution in Pokémon Go

Ook in de spellen Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun en Ultra Moon kwamen we de gameplay mechanic tegen, maar pas tegen het einde van die games aan. De nieuwste games in de serie, Pokémon Sword en Pokémon Shield, hebben geen Mega Evolution, maar weer andere opties, genaamd Dynamax en Gigantamax. Dat is een soortgelijke functie, maar niet helemaal hetzelfde. Het is duidelijk dat Game Freak, de studio achter Pokémon, minder aandacht aan het fenomeen wil besteden, maar dat neemt niet weg dat Niantic andere plannen heeft.

Trainers, we have huge news coming your way… Or should we say MEGA news?

Stay tuned! #PokemonGO pic.twitter.com/aae4FejJ1A — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 25, 2020

In Pokémon Go werkt Mega Evolution (uiteraard) net even anders dan in de mainline videogames (de hoofdserie van de Pokémon-spellen). Dit keer dien je Mega Energy te verzamelen. Dat doe je door Mega Evolution Pokémon te verslaan in speciale raids. Heb je eenmaal genoeg energie verzameld, dan kun je Pokémon als Beedrill, Blastoise, Charizard en Venusaur een stuk sterker maken. De Pokémon worden zo sterk in hun nieuwe vormen, dat het mogelijk een ontzettend grote impact gaat hebben om de gevechten tussen spelers onderling.

Je kunt in je team slechts één Mega Evolution Pokémon bij je dragen in Pokémon Go. In de mainline games kun je ook maar per gevecht één Pokémon laten mega-evolven. Ook komt er een nieuwe functie voor de Pokédex aan waarmee je kunt bijhouden welke Mega Evolution Pokémon je hebt gezien en gevangen. Wanneer je eenmaal een specifieke Pokémon verder hebt laten evolueren dan eerst kon, dan heb je voor een tweede keer gelukkig niet net zo veel energie nodig. De update wordt in september verwacht; dan verschijnen er ook nieuwe events.