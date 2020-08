Review: OnePlus Nord en OnePlus Buds – 2020 op budget

Met de OnePlus Nord gooit de Chinese fabrikant het eens over een andere boeg: dit is de eerste budgettelefoon sinds jaren. Samen met de OnePlus Buds kun je de komende maanden – en misschien wel jaren – doorkomen op een prima budget. Maar de vraag is of je de duidelijke besparingen voor lief kunt nemen.

Of OnePlus het nu wil of niet, de afgelopen jaren heeft het bedrijf een duidelijke reputatie opgebouwd. De reputatie van de prijsvechter en de underdog tegen de gevestigde orde. Daardoor heeft de fabrikant heeft wat zieltjes gewonnen; want voor een veel lagere prijs dan bij bijvoorbeeld Samsung, Huawei of Apple, kregen veel mensen toch toegang tot high-end en anders wel moderne specificaties. Echter, de laatste jaren is die strategie veranderd en werden ook de toestellen van OnePlus alsmaar duurder en duurder. En dat had effect.

Inmiddels lijkt OnePlus zich te hebben aangesloten bij de grote namen, waaronder de drie fabrikanten hierboven, als het gaat om premium functies en prijzen. Veel gekker dan Samsung of Apple wordt het niet hoor (zeker niet als je kijkt naar de duurste toestellen van 1500+ euro), maar het doet toch af van het imago. Daarom is het goed om te zien dat het merk nu als het ware terugkeert naar het middensegment en moderne specificaties aanbiedt voor een schappelijke prijs. De OnePlus Nord is verkrijgbaar vanaf 399 euro.

OnePlus Nord: combinatie van oud en nieuw

De OnePlus Nord is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 765G-processor. Dit is een midrange processor die qua prestaties vergelijkbaar is met de Snapdragon 845 (uit 2018). Het is een relatief jonge processor die we in veel midrange smartphones tegenkomen. Gecombineerd met 8 tot 12 GB aan werkgeheugen (wij hebben de 12GB-versie) zorgt dit voor een relatief snelle smartphone-ervaring, ongeveer zoals je die van OnePlus gewend bent. Daarnaast is er 128 tot 256 GB aan interne opslagruimte aanwezig.

Dat klinkt op zich prima, maar er zijn wel belangrijke kanttekeningen bij die cijfers. Hoewel dit dezelfde configuraties zijn als bij bijvoorbeeld de OnePlus 8, is het toch een beetje appels met peren vergelijken. Het betreft namelijk een ouder geheugentype: lpddr4x voor het werkgeheugen en ufs 2.1 voor de opslagruimte, tegenover lpddr5x and ufs 3.0 op high-end modellen. Dat zijn wezenlijke verschillen die ervoor zorgen dat de dagelijkse ervaring toch niet zo soepel is als op andere toestellen van de fabrikant, ondanks de marketing.

Normaliter duiken we niet zo ontzettend diep in op de specificaties, maar in dit geval maken we een uitzondering. Het kan namelijk zijn dat je een verkeerd beeld krijgt van de OnePlus Nord door puur naar de getallen voor het geheugen te kijken. Wanneer je die naast de OnePlus 8 legt, is er op het eerste gezicht ook weinig aan de hand. Maar je moet er dus rekening mee houden dat je niet dezelfde snelheid in huis haalt. Dit heeft effect op 3d-games en kan de software ook soms een beetje doen stotteren, helaas.

De accu heeft een vermogen van 4115 mAh. Dat is prima voor een dag gebruik, zeker wanneer je niet te vaak met je telefoon in je handen zit. In geen van de gevallen red je er twee dagen mee, helemaal niet wanneer je besluit te gamen. Er is Warp Charge 30T aanwezig, waardoor je je batterij wel lekker snel kunt opladen. Zo kun je bijvoorbeeld met dertig minuten opladen prima een dag doorkomen. Het is in elk geval duidelijk dat je niet teveel van de OnePlus Nord moet vragen, want dat gaat dus ten koste van de prestaties en de accuduur.

Hoge verversingssnelheid op amoled-scherm

Het scherm op de OnePlus Nord is eveneens een verzameling plus- en minpunten. Het amoled-display is 6,44 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 en beschikt over een verversingssnelheid van 90 hertz. Dat zijn perfecte specificaties binnen dit prijssegment. Desondanks bevalt helaas niet alles. Het scherm is namelijk niet ontzettend helder in te stellen bij fel zonlicht en de kleuren spatten niet van het scherm af. Ze zijn wel iets natuurgetrouwer; dus als je dat prettiger vindt, kan het zelfs een voordeel zijn.

Daarnaast zit de dubbele selfiecamera in de weg op de notificatiebalk. Er is veel minder ruimte daarboven, waardoor je snel iconen mist. Wanneer je een video bekijkt, wordt dat deel van het scherm overigens niet gebruikt. Je zit dus niet steeds naar een zwart gat in de content te kijken. Ook mag je nog een vingerafdrukscanner in het scherm verwachten. Het is een prima scanner, maar niet de snelste van dit moment. Er moet natuurlijk ergens op bezuinigd worden; de snellere variant vind je dan ook op de duurdere modellen.

Bezuinigd op de behuizing

Hoewel de voor- en achterkant nog steeds van glas zijn, zit er dit keer in een midden een plastic rand. Het ziet er glimmend uit en het voelt premium aan, maar helaas is het toestel wel minder solide. Krassen zal de behuizing niet snel oplopen, maar het toestel kan wel snel breken. Dat kan gebeuren wanneer je hem in je achterzak hebt en er op gaat zitten. Het toestel voelt verder relatief zwaar aan, maar dat is in dit geval goed. Want dat draagt bij aan het idee een solide buitenkant, ook al moet wel voorzichtig blijven. Ook is er geen ip-certificaat.

Een andere bezuiniging zijn de schermranden. Die lopen nu niet door. Daardoor heeft de OnePlus Nord een plat design. Dat is een voordeel en een nadeel. Hoewel het toestel daardoor minder premium oogt en aanvoelt, voorkom je dat je soms per ongeluk een aanraak registreert. Of, wanneer je handpalm op het scherm leunt, dat er een aanraking níet geregistreerd wordt. Verder zijn de schermranden lekker dun, voelen de bereikbare knoppen goed aan en valt op dat we op de achterkant dit keer een andere cameraplaatsing hebben.

OnePlus Nord heeft zes camera’s

De OnePlus Nord beschikt over dezelfde hoofdcamera op de OnePlus 8. Dat is heel mooi, maar helaas kunnen we niet hetzelfde zeggen over de andere camera’s. De hoofdcamera heeft 48 megapixel, de ultragroothoekcamera acht megapixel, de macrocamera twee megapixel en de dieptecamera vijf megapixel. De selfiecamera beschikt over 32 megapixel, terwijl de groothoekcamera ernaast acht megapixel heeft. Daarmee film je video’s maximaal in 4k opf 30 frames per seconde. Achterop kan dat ook, maar kun je ook 1080p in 240 fps vastleggen.

Toegegeven, het camerasysteem, zowel voor- als achterop, is uitgebreid en veelzijdig. Echter, de kwaliteit, toch het belangrijkste onderdeel, laat wat te wensen over. Kleuren komen soms uitgewassen uit de bus, terwijl sommige details helemaal wegvallen op de voorgrond wanneer de achtergrond wel goed belicht in beeld verschijnen. Er zit bovendien heel weinig details in delen van foto’s waar schaduwen overheen vallen, ondanks het feit dat er voldoende licht is. En dan bedoelen voornamelijk natuurlijk omgevingslicht, overdag.

De ultragroothoekcamera maakt helaas niet altijd de meest scherpe foto’s. De details in de hoeken zijn vaak ver te zoeken, omdat er een soort uitgesmeerd effect zichtbaar is. De portretmodus weet ook niet altijd hoe die goed moet functioneren. Soms worden de randen van de persoon of het object op een andere plek neergelegd, waardoor je vreemde effecten krijgt (of dieptepunten die verder weg liggen). Portretfoto’s die je maakt met de selfiecamera zijn een stuk beter, maar ok hier worden we niet altijd blij van de resultaten.

De macrocamera is ook niet jé van hét, helaas, en maakt beelden van lage kwaliteit. Kleuren ogen uitgesmeerd en details vervagen een beetje, vanwege de lage resolutie. Waar we wel over te spreken zijn is de avondmodus, wanneer je foto’s maakt met de hoofdsensor achterop. Er komen meer details naar voren dan je zou verwachten. Echter, schakel je over naar de groothoekcamera, dan gaat alle winst verloren. Gemaakte video’s leveren prima resultaten op gelukkig: de beelden ogen kleurrijk en scherp.

Android 10 en OxygenOS 10.5

Op het gebied van software is OnePlus vaak heer en meester in vergelijking met andere Android-fabrikanten. En dat is hier ook het geval. Het toestel wordt geleverd met Android 10, met daar bovenop OxygenOS 10.5. De interface van OnePlus komt sterk overeen met een stock Android-ervaring, met toevoegingen die de ervaring persoonlijker kunnen maken. Er zijn weinig elementen waar je niets aan hebt, behalve misschien een aantal vooraf geïnstalleerde applicaties die je niet gebruikt (en in sommige gevallen ook niet kunt verwijderen).

Deze combinatie software en hardware zorgt er echter voor dat het OxygenOS niet zo snel is als we gewend zijn. We komen vaak genoeg gestotter tegen, vaak genoeg dat het begon op te vallen. Gebeurt dat niet, dan werkt het besturingssysteem vlot en intuïtief en zijn er weinig op- of aanmerking. Het is het OxygenOS zoals we dat kennen en waar we zelf al jaren dankbaar gebruik van maken. Het toestel mag verder rekenen op twee jaar aan grote Android-upgrades en drie jaar aan beveiligingsupdates, dus dat zit helemaal goed.

Overige zaken

Dan hebben we nog een aantal dingen die wel belangrijk, maar nog niet aan bod gekomen zijn. Zo is het toestel klaar voor 5G en ben je dus voorbereid op dat toekomstige netwerk. De speaker onderop is ontzettend ondermaats, waardoor audio schel en hol klinkt. Daarnaast is er een waardige trilmotor, die meer dan voldoende feedback geeft. En net nu OnePlus eindelijk een ip-rating toevoegt aan zijn toestellen, is die hier dus weer afwezig. Als laatste: er is geen koptelefoonaansluiting, maar wel bluetooth en usb-type-c.

OnePlus Buds

Samen met de OnePlus Nord lanceert het Chinese bedrijf ook de OnePlus Buds. We kunnen helaas niet stellen dat we onder de indruk zijn. Hoewel de oordoppen ‘slechts’ 99 euro kosten, mag je echt wel wat meer verwachten op het gebied van audio. Goede audio hoeft niet duur te zijn, maar in dit geval betaal je wat ons betreft veel te veel. Ja, er zijn leuke features aanwezig wanneer je de Buds combineert met je OnePlus-telefoon (heel Apple-achtig), maar de geluidskwaliteit is ondermaats en hol en de oordoppen zelf zitten niet lekker.

OnePlus Nord – conclusie

In deze review is je misschien opgevallen dat we de OnePlus Nord een paar keer vergeleken hebben met de OnePlus 8. Dat is niet helemaal eerlijk, aangezien beide toestellen binnen andere segmenten vallen. Toch is er wel wat voor te zeggen, vanwege het karakter van het bedrijf. David versus Goliath, maar in dit geval voert David een soort interne strijd tegen een Goliath die alleen hij ziet. Daardoor zijn we misschien wat streng geweest, maar dat is wat ons betreft gerechtvaardigd: je moet wel weten wat je in huis haalt, voor 399 euro.

De OnePlus Nord heeft heel wat kanttekeningen. Maar we gaan ervan uit dat je je smartphone op een normale manier gebruikt. Daardoor is het waarschijnlijk minder erg dat de bouwkwaliteit wat minder is, er geen ip-certificaat is en dat de accuduur ietwat tegenvalt. Want daar tegenover staat een toestel met een fijn amoled-scherm, dat een hoge verversingssnelheid, snelladen en eigenlijk een prima prijs heeft. De Nord ligt bovendien lekker in de hand en biedt een smartphone aan die gewoon werkt, met weinig poespas dan.