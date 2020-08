Samsung Galaxy Tab S7 komt in twee versies: lcd- en amoled-schermen

Samsung heeft woensdagmiddag twee nieuwe tablets gepresenteerd: de Samsung Galaxy Tab S7 en de Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Beide tablets hebben veel overeenkomsten, maar ook een aantal verschillen. Ze zijn in elk geval als een soort laptop te gebruiken, wanneer je er een toetsenbord aan koppelt.

Dit zijn de Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus

Dat toetsenbord is los verkrijgbaar en wordt dus niet standaard geleverd bij de tablets. Het tft lcd-scherm op de reguliere Galaxy Tab S7 is 11 inch groot en heeft een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. De Tab S7 Plus beschikt over een amoled-display met een resolutie van 2800 bij 1752 pixels. Beide schermen ondersteunen een verversingssnelheid van 120 Hz. De software op beide tablets is Android 10, met daaroverheen de OneUI-softwareschil van Samsung. Verder zit in beide apparaten een octacore-processor (2,4 tot 3,0 GHz).

Qua werkgeheugen heb je de keuze uit 6 tot 8 GB. Je kunt ook een micro-sd-kaart gebruiken: tot 1 TB. Achterop zit een dubbele cameramodule, van dertien en vijf megapixel. Dat respectievelijk de hoofdcamera en de groothoekcamera. Voorop treffen we een selfiecamera aan van acht megapixel. Er zijn vier speakers (afgesteld door AKG) en er is ondersteuning voor Dolby Atmos-audio. Verder is er een usb-type-c-poort (3.2, eerste generatie) en treffen we er een gyroscoop, lichtsensor, snelheidsmeter en kompas aan op beide tablets.

D Galaxy Tab S7 en S7 Plus bieden tevens ondersteuning aan voor wifi 6 en bluetooth 5.0. Wifi 6 is backward compatible, dus ondersteunt ook wifi 5 (dat is waarschijnlijk de wifi-versie die je momenteel thuis gebruikt). De accu heeft respectievelijk een vermogen van 8000 en 10.000 mAh; beide tablets ondersteunen 45W-snelladen. De lcd-versie van de Tab S7 heeft een vingerafdrukscanner in de knop aan de zijkant zitten, terwijl de amoled-versie zijn vingerafdrukscanner in het scherm heeft zitten, als een premium functie.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Tab S7 en S7 Plus zijn vanaf 21 augustus beschikbaar, in de kleuren Mystic Black, Mystic Bronze en Mystic Silver. De tablets worden standaard geleverd met 128 GB opslaggeheugen. Je kunt daarnaast kiezen voor varianten met 256 GB aan opslagruimte. De Galaxy Tab S7 met wifi heeft een verkoopadviesprijs van 699 euro en de 4g-versie kost 799 euro. De Galaxy Tab S7 Plus heeft een verkoopadviesprijs van 899 euro (wifi) en 1099 euro (5g). Naast een toetsenbordcover is er ook ondersteuning voor de S Pen en de Book Cover.