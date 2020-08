Samsung presenteert Galaxy Note 20-serie met verbeterde S Pen

Samsung heeft vandaag tijdens een evenement de nieuwe Galaxy Note 20-serie gepresenteerd. Deze opvolger van de Galaxy Note 10-serie bestaat opnieuw uit twee verschillende smartphones, namelijk de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. Volgens Samsung moeten we de nieuwe toestellen als ‘productiviteitscentrale’ beschouwen. De smartphone werkt als een computer en moet je laten gamen als een pro.

Samsung Galaxy Note 20

De Samsung Galaxy Note 20 is het kleine broertje van de twee toestellen. Het beschikt over een display van 6,7-inch in een FHD+-resolutie. De beeldverhouding is 20:9 en de beeldverversingssnelheid is 60Hz. Onder het display vinden we de ultrasonische vingerafdruksensor terug. De processor is een Samsung Exynos 990 (7nm) en het toestel beschikt over 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.300 mAh. Opladen kan bedraad met maximaal 25W en draadloos tot 15W.

De camera’s zijn wederom belangrijk op de Note 20-serie. Achterop vinden we een hoofdcamera van twaalf megapixel (f/1.8, wide), een telelens van 64 megapixel (f/2.0) en een groothoeklens van twaalf megapixel (f/2.2). Voorop vinden we een frontcamera van tien megapixel. Filmen kan in 8k.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is het luxere toestel van de twee. Met een display van 6,9-inch is dit model tevens een stukje groter. De resolutie is WQHD en tevens wordt een beeldverversingssnelheid van 120Hz op dit toestel ondersteund. De Galaxy Note 20 Ultra beschikt over dezelfde Exynos 990-processor, maar heeft verder 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Tevens is er op dit model ruimte voor een micro-sd-kaart. De batterij is met een capaciteit van 4.500 mAh ook iets groter, maar de laadsnelheden zijn binnen de Galaxy Note 20-serie hetzelfde onder beide toestellen. Ook hier vinden we een ultrasonische vingerafdruksensor onder het scherm.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra beschikt over een hoofdcamera van 108 megapixel (f/1.8), een telelens van twaalf megapixel (f/3.0) en een groothoeklens van twaalf megapixel (f/2.2). Voorop vinden we dezelfde frontcamera van twaalf megapixel en tevens ondersteunt dit toestel ook filmen in 8k.

Verbeterde S Pen en synchronisatie met andere apparaten

Beide toestellen zijn water- en stofdicht en ondersteunen wifi 6 en 5g. Uiteraard vinden we ook de S Pen weer terug op dit nieuwe model. Voor deze serie is de S Pen (stylus) wederom verbeterd om een ultieme schrijfervaring te leveren. Dankzij Anywhere-actions kun je soepel navigeren door je toestel. Samsung Notes moet de gebruiker ook een betere ervaring geven dankzij functies als automatisch opslaan en synchroniseren. Zo kun je tegelijkertijd werken op je smartphone, tablet en pc. Zo heb je op je Windows 10-pc ook eenvoudig toegang tot je mobiele apps.

Samenwerking met Microsoft

Samsung werkt voor deze nieuwe serie samen met Microsoft. Middels cloud gaming als onderdeel van de Xbox Game Pass Ultimate kun je meer dan 100 games direct vanuit de cloud op de Galaxy Note 20-serie spelen. Samsung DeX wordt ook weer ondersteund.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra zijn vanaf 21 augustus verkrijgbaar. De Galaxy Note 20 krijgt een verkoopadviesprijs van 1.049 euro. De Galaxy Note 20 Ultra kost 1.299 euro (256 GB opslaggeheugen) of 1.399 euro (512 GB opslaggeheugen). De Galaxy Note 20 zal beschikbaar zijn in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint. De Galaxy Note 20 Ultra zal verkrijgbaar zijn in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Black.