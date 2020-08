Samsung presenteert opvouwbare Galaxy Z Fold2 met grotere schermen

Samsung heeft vandaag een nieuwe opvouwbare smartphone gepresenteerd. De Samsung Galaxy Z Fold2 moet een grote stap voorwaarts zijn ten opzichte van de eerdere opvouwbare smartphones van het bedrijf.

De Samsung Galaxy Z Fold2 beschikt over twee vrijwel randloze Infinity-O schermen. Het scherm in dichtgevouwen toestand aan de voorkant heeft een grootte van 6,2-inch (Cover screen), terwijl het hoofdscherm van 7,6-inch nog een stukje groter is. Eenmaal opengevouwen openbaart zich het grotere scherm van 7,6-inch. Ter vergelijking met de reguliere Samsung Galaxy Fold: dat toestel beschikte over een Cover screen van 4,6-inch en uitgeklapt een scherm van 7,3-inch.

De ontwikkeling van opvouwbare smartphones ging niet helemaal soepel bij Samsung. Het eerste model, de Galaxy Fold, kende veel problemen bij de lancering. Bij verschillende reviewunits werd per ongeluk de beschermlaag van het toestel gehaald. Ook bij andere toestellen ontstonden schermproblemen, zelfs wanneer de reviewers deze laag gewoon lieten zitten. Uiteindelijk werd de lancering opgeschoven. Laten we hopen dat Samsung geleerd heeft van de eerste generatie opvouwbare smartphones en dat de Galaxy Z Fold2 straks een soepele lancering gaat krijgen.

Over specificaties van dit nieuwe opvouwbare toestel is op dit moment nog helemaal niets bekend. Wel zien we op de afbeeldingen dat er ondersteuning is voor 5g.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Z Fold2 is straks beschikbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze. Over de prijs van dit nieuwe opvouwbare toestel is op dit moment nog niets bekend.