‘Specificaties Samsung Galaxy Z Fold 2 gelekt vlak voor lancering’

Het duurt nu niet lang meer voordat Samsung de Samsung Galaxy Z Fold 2 volledig uit de doeken doet. De specs liggen mogelijk al op straat. Het is de bedoeling dat het toestel op 1 september volledig gepresenteerd wordt, met onder meer een Snapdragon 865+, 12 GB aan werkgeheugen (LPDDR5X) en 256 GB aan opslagruimte (UFS 3.1).

Zijn dit de specs van de Galaxy Z Fold 2?

De specificaties zijn gelekt door de Duitse website WinFuture. Het amoled-scherm van het nieuwe, opvouwbare toestel is 6,2 inch groot en beschikt over ondersteuning voor HDR10+, 60Hz-verversingssnelheid en een resolutie van 2260 bij 816 pixels. Het grote scherm van het toestel (eenmaal uitgevouwen) is 7,6 inch groot, heeft een 120Hz-verversingssnelheid (hoe hoger dat aantal, hoe vloeiender het beeld scrolt) en een resolutie van 2208 bij 1768 pixels.

Er wordt wederom gebruikgemaakt van UTG: een afkorting die staat voor Ultra Thin Glass. Daaroverheen zit nog een laag plastic, ter bescherming van dat scherm. Om een goede vouw te kunnen garanderen, zal die laag ook niet heel dik zijn.

Verder beschikt de Samsung Galaxy Z Fold 2 naar verluidt over een twaalf megapixelcamera. Dit is een ultragroothoeklens met een aperture van f/2.2 en 1.12um pixels. Daarnaast is er nog een groothoekcamera, eveneens van twaalf megapixel, met f/1.8 aperture, 1.8um pixels, Dual Pixel Autofocus en optische beeldstabilisatie. De derde lens beschikt ook over twaalf megapixel. Dit is een telelens, met f/2.4 aperture en 1.0um pixels. Het systeem kan 4k-video’s schieten in 960 frames per seconde (fps).

Ook zijn er nog twee selfiecamera’s aanwezig, zowel aan de buiten- als binnenkant. Die komen overeen. Dat is een tien megapixelcamera, met f/2.2 aperture en 1.22um pixels. De camera kan video’s in 4k schieten, in maximaal 60 fps. Daarnaast is er ondersteuning voor HDR10+, Bixby Vision, hyperlapse en nachtmodus.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 beschikt naar verluidt ook over een accu met een vermogen van 4500 mAh. Het toestel kan met 25 watt opgeladen worden via een kabel en anders draadloos op 11 watt. Er is ook PowerShare aanwezig, waarmee je andere apparaten kunt opladen die draadloos laden ondersteunen. Verder mag je rekenen op allerlei standaardsensoren en wordt de Z Fold 2 geleverd met OneUI 2.5. De prijs ligt mogelijk rond de 2000 euro.