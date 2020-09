Android 12 maakt gebruik third-party app stores gemakkelijker

Google heeft laten weten dat Android 12 het voor iedereen gemakkelijker maakt third-party app stores te gebruiken.

Eerste veranderingen voor Android 12

Android-gebruikers zijn al in staat apps uit third-party app store te downloaden, maar Android 12 moet dat proces gaan vergemakkelijken. Google laat weten dat deze verandering wordt doorgevoerd op basis van feedback vanuit de developers community. In de toekomst legt de zoekmachinegigant beter uit wat er precies verandert. Maar voor nu is het belangrijk om te weten dat deze functionaliteit wordt aangeboden, zonder de “beveiligingsmaatregelen in gevaar te brengen”, die Google in Android geïmplementeerd heeft.

Dit betekent niet dat Google minder streng wordt aangaande betalingen verrichten via apps die gedownload zijn uit Google Play. Integendeel: alle apps die digitale goederen aanbieden en uit de downloadwinkel zijn gehaald, moeten zich houden aan de richtlijnen. En één van die richtlijnen is dat je dertig procent toeslag betaalt als ontwikkelaar om gebruik te kunnen maken van de diensten. Mochten er nog apps zijn die zich hier niet aan houden, dan krijgen ze tot 30 september 2021 om dat te regelen. Anders hangen daar consequenties aan.

Dit heeft ook te maken met de situatie omtrent Fortnite op mobiele platformen. Epic Games heeft rechtszaken lopen tegen zowel Apple als Google. Op iOS kan Epic Games nu geen games uitbrengen, omdat de ontwikkelaarslicentie teruggetrokken is. Op Android kan dat wel, omdat de developer daar een eigen downloadwinkel heeft. Google haalt dit voorval ook aan als voorbeeld voor de veranderingen die doorgevoerd worden met Android 12: zelfs wanneer Google en een ontwikkelaar het niet eens zijn met elkaar, dan nog kunnen er apps gedistribueerd worden.