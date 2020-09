Apple-evenement aanstaande: iPhone 12-serie, iPad en/of Watch verwacht

Apple heeft bekend gemaakt dat het op dinsdag 15 september om 19:00 Nederlandse tijd een digitale presentatie gaat geven. Het bedrijf uit Cupertino zal dan waarschijnlijk nieuwe producten gaan aankondigen, net zoals ieder jaar. De grootste kanshebbers zijn de iPhone 12-serie, een nieuwe iPad Air en een nieuwe Apple Watch.

Goed en slecht nieuws

Ook het meest waardevolle bedrijf van de wereld heeft een aantal tegenslagen gehad, mede door het coronavirus. Daarom is het nog niet helemaal duidelijk welke aankondigingen tijdens de presentatie worden gedaan. Het evenement draagt de bijtitel ‘Time Flies’, waardoor in ieder geval een nieuwe incarnatie van de Apple Watch een zekerheid lijkt. De Series 6 van het horloge krijgt nieuwe functies zoals het kunnen meten van het zuurstofgehalte van bloed en een verbeterde sleep tracker. Daarnaast wordt gesproken van een ‘Apple Watch SE’, die de Apple Watch Series 3 moet gaan vervangen. Die wordt tot de dag van vandaag nog steeds verkocht.

Insiders lijken ook vrij zeker te zijn dat een nieuwe iPad Air zal worden getoond. Daarnaast zou een kleinere versie van de inmiddels drie jaar oude HomePod worden aangekondigd. Als laatste komt misschien de AirPods Studio voorbij, de eerste draadloze over-ear koptelefoon onder het Apple-merk.

Normaal gesproken kondigt Apple in september de jongste generatie van de iPhone aan. Daar komt dit jaar mogelijk verandering in. Uit verschillende hoeken komen geluiden dat de iPhone 12-serie op een apart evenement in oktober wordt aangekondigd. Dit omdat de productie van de telefoons wegens ‘omstandigheden’ vertraging heeft opgelopen. Onder anderen de CEO van Broadcom hintte al op de vertraging, maar ook Apple zelf meldde al dat de nieuwe iPhones een paar weken later dan normaal op voorraad zijn.