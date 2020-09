Apple introduceert verzameldienst Apple One

Apple komt met dienst Apple One. Dit maandabonnement biedt meerdere diensten in één pakket. Er is een variant met daarin Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade en iCloud. Een andere variant is uitgebreider en biedt ook Apple News Plus en Apple Fitness Plus. Dit heeft Apple aangekondigd tijdens de jaarlijkse septembershowcase, waar dit jaar geen iPhone wordt verwacht, omdat deze zou zijn verlaat.

Apple Fitness Plus

Apple heeft de afgelopen jaren steeds meer diensten geïntroduceerd binnen zijn ecosysteem, waaronder gamingdienst Apple Arcade en televisiestreamingdienst Apple TV Plus. Voor mensen die bijvoorbeeld met behulp van hun Apple Watch hun sportieve levensstijl willen vastleggen of juist willen starten met sporten, is er Apple Fitness Plus. Dit is zojuist door Apple geïntroduceerd. Het kan naast Apple Watch ook op iPhone worden gebruikt. Het moet een grote concurrent worden van sportapps zoals Peloton.

Los zou Apple Fitness Plus 9,99 dollar per maand kosten. Apple One biedt echter meerdere losse Apple-abonnementen in één. Normaal betaal je voor Apple Arcade en Apple TV Plus per stuk 4,99 euro per maand. Apple Music is normaal 9,99 euro per maand. Ook iCloud-opslag kost in veel gevallen geld. Apple Fitness+ en Apple News+ zijn normaal elk 9,99 dollar per maand, maar deze twee diensten zijn vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar.

Apple One

Apple One komt in drie varianten:

Individual à 14,95 euro per maand

Apple Music, Apple TV, Apple Arcade en iCloud (50GB)

Family à 19,95 euro per maand

Apple Music, Apple TV, Apple Arcade en iCloud (200GB)

Premier à 29,95 dollar per maand (vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar)

Apple Music, Apple TV, Apple Arcade en iCloud (2TB), plus Apple News Plus en Apple Fitness Plus

Apple One is deze herfst verkrijgbaar en biedt de mogelijkheid om het dertig dagen gratis uit te proberen.