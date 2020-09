Apple kondigt achtste generatie iPad en vierde iPad Air aan

Apple heeft op haar eigen digitale evenement alweer de achtste generatie van de standaard iPad aangekondigd. Het nieuwe model wordt aangedreven door de A12 Bionic-processor, die twee keer sneller moet zijn dan de A10 in de vorige iPad. Ook is een nieuwe iPad Air met een vernieuwd ontwerp getoond.

iPad (achtste generatie)

De nieuwste generatie van de iPad ziet er vrijwel hetzelfde uit als het model van de vorige generatie. Het nieuwe model is volgens Apple vooral een stuk sneller dan de vorige versie. Zo moet hij twee keer sneller zijn dan zijn voorganger en de meest populaire Windows-laptops en tot zes keer sneller dan de populairste Android-tablets en Chromebooks. De nieuwe iPad krijgt desondanks dezelfde vanafprijs mee van 390 euro. Voor de versie met mobiel internet ben je minimaal 530 euro kwijt. Voor onderwijsinstellingen liggen de prijzen iets lager. De iPad (achtste generatie) is verkrijgbaar vanaf 18 september in de kleuren zilver, grijs en goud. Covers en andere accesoires zijn apart verkrijgbaar.

Het retina-scherm meet 10,2 inch en de A10-processor uit het vorige model heeft plaatsgemaakt voor de A12 Bionic. Deze processor beschikt over de Neural Engine van Apple, die dus voor het eerst zijn intrede maakt in de reguliere iPad. Die Neural Engine zorgt voor verbeteringen in onder andere het bewerken van foto’s en Siri. De tablet wordt geleverd met de nieuwste versie van iPadOS, die vanaf 16 september ook voor andere compatibele iPads is te downloaden. In de nieuwste versie van het besturingssysteem is vooral het aantal functies voor het maken van notities flink uitgebreid.

iPad Air 4

Apple kondigde ook de vierde incarnatie van de iPad Air aan. Die moet qua rekenkracht de concurrentie aan kunnen met de meest recente iPad Pro. Hij wordt aangedreven door de nieuwe A14 Bionic-processor. De iPad Air 4, zoals hij officieus bekend zal komen te staan, heeft een vernieuwd ontwerp met een ‘all-screen design’. Dat scherm meet 10,9 inch en omdat het scherm zo’n groot deel van het oppervlak in beslag neemt is een vernieuwde Touch ID-sensor ingebouwd in de power button bovenop het apparaat. De iPad Air 4 heeft een krachtigere versie van de Neural Engine, die apps die machine learning ondersteunen een handje moet helpen.

Aan de voorkant zit een FaceTime-camera van 7 megapixel, terwijl de camera aan de achterkant hetzelfde 12 megapixel-exemplaar is dat ook in de iPad Pro is te vinden. Een andere gelijkenis met dat model is de vervanging van de Lightning-connector door een USB-C-ingang. Er is ondersteuning voor WiFi 6 en ook de LTE-connectiviteit moet tot 60% beter presteren. De nieuwe iPad Air kan vanaf volgende week worden besteld. De vanafprijs van het wifi only-model ligt op 670 euro en de versie met 4G kost minimaal 810 euro. Hij is verkrijgbaar in vijf kleuren, namelijk zilver, grijs, roségoud, groen en blauw. In tegenstelling tot de reguliere iPad worden beide generaties van het Apple Pencil ondersteund. Covers en andere accesoires zijn apart verkrijgbaar.