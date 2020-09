FWD Magazine #81 ligt nu in de winkel

Op zoek naar de beste televisie, soundbar, draaitafel of smartphone? In FWD Magazine 81 krijg je een helder en duidelijk antwoord, want de nieuwe editie van het magazine bevat een volledig overzicht van de EISA Awards. Daarnaast bevat het dubbeldikke nummer de gebruikelijke mix van reviews, achtergronden en nieuws. Zo ben je in één keer weer helemaal mee!

FWD Magazine 81 ligt nu in de winkels

In FWD #81 leggen we een heel aantal tv-toppers op de pijnbank. De spectaculaire QE65Q950TS van Samsung bijvoorbeeld, een QLED-vlaggenschip dat naast met vele andere innovatie uitpakt met 8K. (Zie ook de 8K-compatibele Denon AVC-X6700H verderop in het magazine). Of de 65OLED935, een prijswinnende OLED-televisie van Philips. Omdat ultra short-throw projectors toch een opmars maken bij liefhebbers van het grootste scherm, willen we in FWD Magazine dit jaar ook hieraan aandacht besteden. In het nieuwe nummer bekijken we daarom de Optoma UHZ65UST, die ook komt met een eigen smart tv-systeem. Of moeten we zeggen: smart projector?

Welke keuze je ook maakt qua beeldapparatuur, in ons achtergrondartikel over streamingdiensten kom je te weten wat Netflix, Disney+ en anderen juist te bieden hebben op technisch vlak. Zo kun je echt je nieuwe televisie optimaal gebruiken.

Signature-edities van Bowers & Wilkins zijn altijd iets bijzonder. Wij bekijken in dit nummer de fonkelnieuwe 705 Signatures, dit met hun bijzonder afwerking en tweeter-on-top helemaal de waarden van het Engelse merk uitstralen. Op zoek naar versterking? Lees de reviews van Yamaha’s AS-1200 en de Lyngdorf TDAI-1120, en ontdek of je valt voor de nostalgische dan wel de hoogtechnologische aanpak. Over high-tech gesproken: surroundliefhebbers die geen lawaai mogen maken van de buren, ontdekken in de JVC XP-EXT1-hoofdtelefoon misschien wel een gedroomde oplossing om toch te genieten van de Dolby Atmos-soundtracks bij die Hollywood-kaskrakers.

In dit nummer wordt ook het startschot gegeven voor het FWD Smart Living Project, een uniek project waarbij FWD Media van nul een huis bouwt en slim maakt. Hoe daar aan te beginnen, dat lees je hier in het eerste deel. In de toekomst krijg je van ons nog regelmatig de nodige updates.

Nog leesvoer nodig? In FWD Magazine 81 ontdek je alles over de nieuwe richting bij Marantz, de feestedities van Denon (gelukkige 110de verjaardag, mannen), of de Arlo Video Doorbell de manier is om je voordeur slim te maken en nog veel meer.

Het nieuwe FWD Magazine ligt nu in de winkels. Wil je in de toekomst altijd als eerste het nieuwe FWD-nummer ontvangen, zonder dat je naar buiten moet hollen? Neem dan een abonnement en krijg het in je brievenbus aangeleverd! Veel leesplezier!