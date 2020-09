‘Galaxy Z Fold S lijkt op een Microsoft Surface Duo, verschijnt in 2021’

Het lijkt erop dat Samsung werkt aan een vierde opvouwbare smartphone, in de vorm van de Samsung Galaxy Z Fold S.

Samsung Galaxy Z Fold S

Dit moet een derde lijn opvouwbare smartphones worden, die net even anders is dan de Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Fold en Samsung Galaxy Z Flip. Het apparaat moet meer gaan lijken op een Microsoft Surface Duo-smartphone en krijgt naar verluidt een scharnier dat om z’n as draait: het scherm kan dus helemaal omgeklapt worden.

Ook moet er slechts één oled-scherm aanwezig zijn, dat dus opvouwbaar is. De Microsoft Surface Duo en de ZTE Axon M hebben twee schermen, waardoor er in de basis al verschil tussen die smartphones zit.

De andere kant van de Samsung Galaxy Z Fold S bestaat uit glas, maar het is op dit moment nog onzeker of er een tweede scherm aanwezig is. Het lijkt er in elk geval op van niet, omdat zo’n tweede scherm dus onnodig is vanwege de aard van het beestje. Het is nu afwachten totdat Samsung hier zelf iets over naar buiten brengt. Wellicht is de Zuid-Koreaanse fabrikant sneller dan Microsoft met een dergelijk apparaat op de markt, aangezien het erop lijkt dat de Surface Duo te lijden heeft onder productieproblemen. Mogelijk komt die smartphone niet uit voor 2021, wat een domper is voor het bedrijf uit Redmond.

De Samsung Galaxy Z Fold S moet eveneens in 2021 verschijnen, maar helaas is er geen datum vrijgegeven.