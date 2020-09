Google komt met kindvriendelijke tabletomgeving Kids Space

Google heeft Kids Space aangekondigd, een kindvriendelijke omgeving voor Android-tablets. Wanneer deze omgeving geactiveerd wordt hoeven ouders niet meer te vrezen dat hun kinderen ongeschikt materiaal op het web tegenkomen. In de Kids Space worden al bestaande functies zoals ouderlijk toezicht en filters voor apps en YouTube-filmpjes gebundeld.

Content voor (kleine) kinderen

Volgens Google moet de Kids Space de beste plek zijn om filmpjes, boeken en apps voor kinderen te vinden. De omgeving bundelt de kennis die Google heeft opgedaan met onder andere de YouTube Kids en Family Link voor ouders-apps. Het bedrijf heeft samengewerkt met educatieve specialisten om zo tot een groot aanbod van kindvriendelijke media te komen.

Kinderen mogen in de omgeving hun eigen avatar maken. Vervolgens moeten zij drie interesses opgeven zodat de Kids Space een zo persoonlijk mogelijke ervaring wordt. Voorbeelden van interesses zijn dieren, muziek en knutselen. Vervolgens worden er filmpjes, leuke weetjes en grappen op het thuisscherm getoond. Kinderen kunnen ook zelf op zoek gaan naar content. De omgeving is opgedeeld in vijf categorieën: Thuis, Spelen, Lezen, Kijken en Creëren.

Uiteraard kan de content die een kind te zien kan krijgen worden bepaald met de ouderlijk toezicht-functie. Ouders kunnen nieuwe apps toevoegen uit een daarvoor bedoelde omgeving in de Play Store. De Google Kids Space komt als eerste beschikbaar op enkele tablets van Lenovo, zoals de net aangekondigde Tab M10 HD Gen 2. De functie zal op een later tijdstip ook naar andere Android-tablets komen.