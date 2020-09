Google kondigt 30 september nieuwe apparaten aan tijdens event

Google heeft uitnodigingen verstuurd voor een evenement dat op 30 september plaatsvindt, dat online te volgen is via een stream.

Google-event op 30 september

Googles Launch Night In, zoals het evenement heet, begint om 11 uur in de ochtend in de Verenigde Staten (dat is 20:00 uur Nederlandse tijd). Aanvankelijk leefde het idee dat het evenement niet online te volgen was en alleen toegankelijk zou zijn voor uitgenodigde journalisten. Maar inmiddels heeft de zoekmachinegigant bevestigd dat er wel degelijk een live stream zal zijn, die je dan waarschijnlijk via YouTube kunt volgen.

Het evenement staat hoogstwaarschijnlijk in het teken van allerlei Google-producten die het bedrijf in de komende maanden uitbrengt. Het was al bekend dat de techgigant in elk geval de Pixel 5 en de Pixel 4a presenteert tijdens een evenement in het najaar, dus dat moet dan dit evenement zijn. Verder werkt het bedrijf aan een nieuwe slimme speaker onder de Nest-merknaam en weten we dat er gewerkt wordt aan een nieuwe soort Chromecast-model, dat achter de schermen Sabrina genoemd wordt. Op die mediaspeler zit waarschijnlijk Android TV, waardoor het dus meer dan alleen een Google Chromecast is.

Verder is de kans aannemelijk dat Google ook zijn nieuwe thermostaat presenteert. Afgelopen weekend kwam namelijk aan bod dat de nieuwe Nest-thermostaat goedgekeurd was door de FCC, de Amerikaanse communicatiewaakhond. Meestal is het zo dat wanneer producten opduiken bij de FCC, ze bijna klaar zijn voor een marktintroductie. Google heeft in elk geval een hoop te vertellen eind september, maar vooralsnog heeft het bedrijf hier niets over bevestigd.