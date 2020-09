Google lanceert Android 11: nu beschikbaar voor Pixel-smartphones

Google heeft dinsdagavond Android 11 gelanceerd. De nieuwste versie van het besturingssysteem is beschikbaar voor Pixel-smartphones.

Android 11 nu te downloaden voor Pixel-smartphones

Dit jaar gaat bijna alles anders door de wereldwijde pandemie. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het mobiele besturingssysteem Android 11. Niet alleen is het zo dat de eerste versie voor ontwikkelaars een maand eerder dan normaal verscheen, ook lanceert de publieke versie een maand later dan gebruikelijk. Mocht je een recente Pixel-smartphone hebben, dan kun je de upgrade nu in elk geval binnenhalen. De nieuwste Android-versie leunt op drie pilaren: bediening, mensen en privacy.

Op het gebied van bediening mag je extra knoppen verwachten voor je smartphone. Wanneer je in Android 11 de powerknop ingedrukt houdt, kun je voortaan drie opties zien: lockdown, uitzetten en opnieuw opstarten. De eerste optie is interessant, omdat die alle biometrische opties uitschakelt totdat je opnieuw je pincode invoert. In het snelle menu vind je voortaan ook allerlei knoppen voor smarthome-apparaten, waardoor je dus bijvoorbeeld razendsnel de lampen kunt in- en uitschakelen (maar je kunt nog veel meer apparaten bedienen). Je hoeft daarvoor dus geen app meer te openen. Verder is het zo dat de muziekbediening nu rechtstreeks in het snelle menu zit.

Een andere pilaar is mensen en daaronder vallen natuurlijk de vele gesprekken die we voeren. Zo treffen we in het notificatiemenu een aparte sectie genaamd Conversations (gesprekken) aan, waar je gesprekken verzameld worden. Andere notificaties staan voortaan in een andere sectie van het notificatiemenu. Daarnaast zijn er nu bubbels waarmee je nog sneller toegang krijgt tot specifieke gesprekken. Die bubbels plaats je op het thuisscherm voor direct contact.

En dan hebben we natuurlijk privacy nog. Zo kun je apps nu eenmalig toestemming geven tot een bepaalde functie, waardoor je niet meer kunt vergeten dat app x constant je locatie volgt. Mocht je het toch vergeten, geen probleem. Wanneer je een app een bepaalde periode niet gebruikt, dan worden de rechten automatisch teruggetrokken. Daarnaast zal Google Play apps voortaan extra controleren wanneer ze vragen om locatiegegevens op de achtergrond.

Verder zijn nog er veel meer kleinere aanpassingen, zoals 62 nieuwe emoji (en 55 huidskleurvarianten), een nieuw multitaskingmenu en screenshotinterface, nieuwe autofill prompts en nog veel meer. Mocht je bèta 3 draaien, dan krijg je vanzelf de notificatie over te stappen op de reguliere versie van Android 11.