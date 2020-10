Google heeft woensdagavond tijdens het jaarlijkse hardware-evenement de Google Pixel 5 en Google Pixel 4A 5G gepresenteerd.

Dit is de Google Pixel 5

De Google Pixel 5 en Pixel 4A 5G zijn aangekondigd tijdens de Made by Google-stream. De Pixel 5 beschikt over een 6 inch oled-scherm met een fhd+-resolutie, schermverversing van 90 Hz, evenals een holepunch in de linker bovenhoek voor de frontcamera. Het scherm is voorkantvullend en heeft nagenoeg geen schermranden aan de zij- en onderkanten.

De frontcamera beschikt over 8 megapixel. Achterop treffen we wederom een vierkante cameramodule aan waar twee camera’s in verwerkt zitten. Het gaat om dezelfde 12,2 megapixelsensor (f/1.7) die ook al aanwezig was bij de Pixel 3. Dit keer wordt er echter een 16 megapixel groothoeklens aan toegevoegd. De module is verder uitgerust met een spectral- en flikkersensor.

De Google Pixel 5 heeft geen gezichtsontgrendeling, maar biedt wel een vingerafdrukscanner op de achterkant aan. Die zit net boven het midden van de smartphone. Dit keer zit de scanner veel beter in het omhulsel verwerkt; maar uit eerste ervaringen blijkt het soms lastig te ontdekken waar die dan precies zit. Er is geen audiojack aanwezig, maar de Google Pixel 5 heeft wel een ip68-certificaat.

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 765G-processor, vergezeld door 8 GB aan werkgeheugen. Ook is er 128 GB aan interne opslagruimte, evenals de Titan M-chipset (voor digitale beveiliging). Verder is er een accu van 4000 mAh, die via usb-c en draadloos opgeladen kan worden. Het toestel draait op Android 11 en krijgt gegarandeerd drie jaar aan software-updates.

De Google Pixel 5 komt officieel niet naar Nederland, maar wel onder meer naar Duitsland. Afhankelijk van de plek waar je hem koopt, krijg je toegang tot Sub-6 5G radio of Sub-6 + mmWave. De beschikbare kleuren zijn Just Black en Sorta Sage.

En dit is de Google Pixel 4A 5G

De Google Pixel 4A 5G valt als het ware tussen de Pixel 4 en Google Pixel 5. Het toestel beschikt over een 6,2 inch oled-scherm, die een fhd+-resolutie en een holepunch heeft. Het scherm wordt beschermd door Gorilla Glass 3 en heeft een beeldverversing van 60 Hz. In vergelijking met de Pixel 5 is de kin ook veel groter.

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte. Ook is er ondersteuning voor 5g, natuurlijk. De batterij beschikt over een vermogen van 3800 mAh, die via usb-c met een vermogen van 18 watt opgeladen kan worden. De Google Pixel 4A 5G beschikt over dezelfde camera-opstelling als de Pixel 5 en kan video’s opnemen in 1080p op 240 fps of 4k op 60 fps. De camera aan de voorkant heeft een 8 megapixelsensor.

Verder heeft de Google Pixel 4A 5G een audiojack, vingerafdrukscanner en een powerknop met een afwijkende kleur. Het toestel is alleen verkrijgbaar in Just Black. Ook dit toestel komt naar Duitsland, waar het 499 euro gaat kosten.