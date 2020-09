Google is voornemens strenger op te treden tegen apps die zich niet houden aan Google Play-regels over digitale aankopen.

Dat blijkt uit een verslag van Bloomberg. Naar verluidt introduceert Google mogelijk volgende week al geüpdatete richtlijnen. Apps die in-app contentdownloads, game-upgrades en abonnementen aanbieden, dienen gebruik te maken van de betaaldienst van de zoekmachinegigant. Dit systeem zorgt de platformhouder een aandeel van dertig procent krijgt, over elke digitale aankoop in de Play Store. De regels bestaan al jaren, maar enkele apps houden zich hier niet aan. Denk dan aan Fortnite van Epic Games, maar ook Netflix en Spotify.

De laatste weken is er vooral veel te doen omtrent Fortnite en Epic Games. Het spel is namelijk niet meer verkrijgbaar op iOS, omdat Epic Games een eigen betaalsysteem introduceerde. Dat deed het bedrijf op zowel Android als iOS. Google en Apple reageerden op dat systeem door het spel uit de digitale winkels te halen. Op Android is dat wellicht een minder groot probleem, omdat appmakers hun eigen winkels kunnen introduceren. Dat kan niet op iOS. Desondanks is Epic Games het niet eens met het besluit van de Android-maker, omdat er allerlei waarschuwingen gegeven worden over third-party appwinkels op Android. Dat zou klanten weghouden.

Het beleid van de Play Store liep al een tijdje scheef. Fortnite werd dus uit de winkel gehaald, maar apps als Netflix en Spotify mochten blijven bestaan. Nu Google dus heel zwaar inzet op het handhaven van de apps, kunnen we mogelijk gaan zien dat dergelijke apps eenzelfde strategie als op iOS gaan hanteren. Straks kun je dus mogelijk géén abonnement meer afnemen op Spotify of Netflix, omdat ze die optie gewoon uit de app halen. Dan moet je dus naar de website gaan bijvoorbeeld, waar de bedrijven geen dertig procent hoeven af te staan.

Apps die zich niet aan de regels houden zullen volgende week niet meteen verwijderd worden. Ze krijgen van Google de tijd om orde op zaken te stellen, aldus Bloomberg. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de nieuwe richtlijnen anders zullen zijn dan de huidige.

Update 29 september

Inmiddels heeft Google bevestigd dat het nieuws klopt. De verscherpte maatregelen gelden slechts voor drie procent van alle apps op Google Play, maar zijn desondanks toch nodig. Hoewel het altijd al de regel was dat ontwikkelaars een toeslag moesten betalen over digitale goederen, is de zoekmachinegigant nu dus van plan strenger toe te zien op de regels.

Dit bericht werd oorspronkelijk gepubliceerd op 28 september om 09:33 uur. De update vond plaats op 29 september, om 09:20 uur.