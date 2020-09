HarmonyOS 2.0 komt naar smartphones van Huawei

Huawei heeft vandaag de tweede versie van het eigen HarmonyOS-besturingssysteem gepresenteerd. De Chinese fabrikant wil deze versie ook naar de smartphones brengen.

HarmonyOS 2.0 SDK in december beschikbaar voor ontwikkelaars

Tijdens de Huawei developer conference in Shenzhen, China heeft Consumer Business CEO Richard Yu vertelt dat HarmonyOS naar de smartphones van het bedrijf komt. Startende vanaf vandaag is de HarmonyOS 2.0 SDK beschikbaar voor ontwikkelaars. In eerste instantie voor smartwatches, auto’s en televisies, maar de SDK (software development kit) komt in december 2020 beschikbaar voor smartphones. Volgens Richard Yu gaan we volgend jaar wellicht de eerste smartphones op de markt zien met dit nieuwe besturingssysteem.

Sinds de ban vanuit de Verenigde Staten mag Huawei geen Google-apps meer gebruiken. Oudere smartphones blijven ondersteuning krijgen, maar nieuw op de markt gebracht modellen mogen geen gebruik meer maken van Google-apps. Huawei gebruikte voor diverse nieuwe toestellen een open source-versie van Android in combinatie met de eigen App Store. Mogelijk gaat dit in de nabije toekomst dus veranderen en draaien nieuwe smartphones van de fabrikant op HarmonyOS.

Nieuwe concurrent voor Android?

Huawei lijkt de strijd dus echt aan te gaan met Android en iOS. Mogelijk gaat HarmonyOS ook verschijnen op smartphones van andere fabrikanten. De tijd zal het leren wat HarmonyOS in de toekomst gaat doen op de smartphonemarkt.