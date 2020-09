Huawei blijft ondanks de ban vanuit de Verenigde Staten hard aan het werk om de huidige positie op de smartphonemarkt te behouden. Het bedrijf komt met de nieuwe EMUI 11-softwareschil dat gebaseerd is op Android 10.

Naast het nieuws over HarmonyOS 2.0, het eigen besturingssysteem van Huawei, zijn er ook nog een hele reeks smartphones van het bedrijf dat nog wel op Google’s Android of een open source-versie van Android draaien. Het bedrijf heeft geen toegang meer tot de officiële Google-apps en Android 11. In plaats daarvan werkt Huawei met de open source-versie van Android voor de huidige nieuwe modellen. Toch lijkt het er toch op dat het bedrijf aardig wat functies van Android 11 in de EMUI 11-softwareschil heeft weten te stoppen.

Huawei werkt voor de huidige modellen met de open source-versie van Android, waardoor EMUI 11 dus eigenlijk een soort Android 10.5 lijkt te worden. Het is gebaseerd op Android 10, maar komt wel met functies van Android 11. Daarnaast krijgt EMUI 11 ook een aantal door Huawei ontwikkelde functies. Denk aan nieuwe mogelijkheden voor Always-on displays, een nieuwe Gallery App, betere ondersteuning voor meerdere vensters en verbeterde privacy-functies.

EMUI 11 eerst naar P40- en Mate 30-serie

Een bètaversie van EMUI 11 komt binnenkort naar de Huawei P40- en Mate 30-serie, waarna ook andere toestellen van de fabrikant de update moeten krijgen. Welke toestellen dit zijn is op dit moment nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wat de nieuwe softwareschil gaat doen voor toestellen van het bedrijf die nog wel met Google-apps werken, zoals de P30-serie en Mate 20-serie.