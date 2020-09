IFA 2020 round-up: virtueel, weinig nieuws en een lege beursvloer

De kans is echter groot dat je überhaupt niet wist dat IFA 2020 dit jaar plaatsvond. Er was namelijk geen grote beurs waar tienduizenden mensen per dag over de vloeren wandelen, op zoek naar de leukste gadgets, mooiste producten en meest interessante ontwikkelingen. Door de coronapandemie zou IFA 2020 eigenlijk helemaal niet doorgaan. Maar toch besloot de organisatie wat te organiseren, een aantal fabrikanten uit te nodigen voor wat presentaties en de belangrijkste media uit een aantal landen in te vliegen om die presentaties bij te wonen. Wij waren zowel virtueel als fysiek van de partij en vertellen je in dit artikel wat Europa’s grootste techbeurs zoal te bieden had.

IFA zonder alles dat het IFA maakt

Veel fabrikanten hadden de afgelopen maanden zelf al het initiatief genomen dit jaar niet naar Berlijn te komen voor de IFA-beurs. In plaats daarvan werden grote virtuele evenementen georganiseerd, waar iedereen vanuit zijn huiskamer of werkkamer bij kon zijn. Onder meer Philips, LG, Samsung, Huawei, Siemens, Signify en Harman Kardon deelden op deze manier hun nieuwste producten met de wereld. Een aantal van deze fabrikanten wilde echter IFA niet helemaal links laten liggen en trok alsnog richting Berlijn, al was het met een zeer kleine delegatie. Zo hielden onder meer LG, Huawei, Honor, Siemens, Bosch, Miele, Neato en Shelly wel presentaties in Berlijn, fysiek op een groot podium.

Met twee man sterk zijn wij op de uitnodiging van IFA zelf ingegaan om de presentaties in Berlijn te komen bekijken en beluisteren, en om maar meteen met de deur in huis te vallen: dat was een aardige tegenvaller. Alle presentaties die fysiek in Berlijn gehouden werden waren ook online te bekijken, de presentaties hadden dit jaar maar weinig echte inhoud en bovendien waren veel presentaties ook nog eens (deels) opgenomen of vanuit andere landen gestreamd. Wat ons betreft had het dus maar weinig toegevoegde waarde om met een aantal journalisten naar wat mensen op een podium of op een scherm te kijken.

Een vreemde gewaarwording was het sowieso want een groot complex als de Messe in Berlijn is normaal gesproken gevuld met tienduizenden mensen, terwijl er nu maximaal een paar honderd journalisten rondliepen. Alle presentaties werden in twee grote hallen gehouden, met stoelen die netjes 1,5 meter van elkaar stonden. Mondkapjes waren verplicht en overal moest je even je handen ontsmetten. Goed geregeld, maar een heel apart gezicht en niet datgene wat een IFA-beurs hoort te zijn. Het zijn rare tijden, en dat werd hier maar al te duidelijk.

Gelukkig waren er niet alleen saaie en inhoudsloze presentaties. Er was een klein aantal fabrikanten dat wel echt met leuke presentaties en nieuwe producten kwam, waaronder BSH (Siemens en Bosch) en Shelly. Daarnaast was er een aantal hallen ingericht met fabrikanten die het toch niet konden laten om naar Berlijn te komen en hun producten aan een paar honderd journalisten te tonen. Veelal kleine en onbekende merken, maar desalniettemin leuk om toch even het gevoel van een echte beursvloer te krijgen.

En afgezien van wat slimme vibrators en een leuke demo daarvan was er ook weinig te ontdekken dat echt nieuw is of de moeite van het benoemen waard is. Voor herhaling vatbaar is deze speciale editie van IFA 2020 dus niet echt, maar hopelijk hoeven we ons daar volgend jaar niet druk om te maken. Tijden veranderen en we gaan er vanuit dat de virtuele persconferentie toch vaker ingezet zal gaan worden vanaf nu, maar de mooie, grote techbeurs in Berlijn mag en zal niet verloren gaan. Wij kijken in ieder geval alweer uit naar volgend jaar en proberen 2020 net als velen snel te vergeten.

Is er dan niks te melden over nieuwe producten? Zeker wel, maar niet in die hoeveelheden die je misschien gewend bent. De afgelopen dagen hebben we echter voldoende nieuwtjes over ontwikkelingen en producten gepubliceerd om hieronder per productcategorie de belangrijkste daarvan opgesomd met je te delen.

Beeld

Waar we normaal gesproken tijdens IFA heel wat nieuwtjes op het gebied van beeld (televisies, projectoren, spelers, etc.) kunnen verwachten was het dit jaar minimaal. De meeste grote fabrikanten, waaronder Samsung en LG, hielden het vooral bij het uitlichten van producten die reeds gepresenteerd waren, een visie voor de toekomst en het tonen van scenario’s waarbinnen de producten een belangrijke rol spelen.

LG liet eigenlijk helemaal niets nieuws zien, terwijl Samsung het rustig aan deed met een tweetal premium projectoren die later dit jaar op de markt verschijnen. Vlak voor IFA verscheen er ook nog een nieuwe tv-serie op de UK website van de fabrikant, maar over die Q700T-serie hebben we – in ieder geval voor de Benelux – niets gehoord. Panasonic en Sony hebben tijdens IFA nauwelijks van zich laten horen, en op het gebied van beeld werd er zelfs helemaal niets aangekondigd. De enige fabrikant die wel echt uitpakte was TP Vision. Het bedrijf presenteerde een groot aantal nieuwe av-producten met het Philips-merk, waaronder de nieuwe OLED935 oled-televisie. Dit model hebben wij reeds uitgebreid getest en daarnaast hebben we een video gepubliceerd waarin we de belangrijkste features en functies van de tv tonen.

Smarthome

Slimme verlichting blijkt nog altijd razend populair, want in deze categorie zagen we verreweg de meeste nieuwe producten.

Philips Hue heeft flink uitgepakt tijdens de beurs. De fabrikant zet met name in op sfeer voor de nieuwe producten van het komende jaar. Zo is daar de Philips Hue Play Gradient Lightstrip van Signify. Deze led-strip kan samenwerken met de Philips Hue Play Sync Box en plaats je aan de achterkant van je televisie voor een mooi pallet van achtergrondkleuren. Deze synchroniseren uiteraard mee met het beeld op je televisie.

Daarnaast komt er een nieuwe versie van de Philips Hue Iris-tafellamp. Rijkere kleuren, lagere dimbaarheid en lichtsterker (tot 570 lumen). Ook de Philips Hue Filament-collectie mag twee nieuwkomers verwelkomen, namelijk de White Filament G125 en de White Filament ST72. Respectievelijk een bolvormige lamp en een grotere Edison-vormige lamp. Tevens is er een nieuwe armatuur in de vorm van de Ensis-hanglamp die zowel wit als kleur kan weergeven. Tot slot de nieuwe Philips Hue White Luster E14-lamp voor je kleinste armaturen.

De Nederlandse fabrikant Innr heeft nieuwe led-spots met GU10-fitting aangekondigd. De Innr RS 226 zijn draadloos te gebruiken, zijn dimbaar en ook middels spraak te bedienen.

Qubino komt met een combinatie van een schakelaar en licht met de Luxe Smart Switch. Deze schakelaar heeft ingebouwde led-verlichting en kan aangesloten verlichting schakelen. Via Z-Wave is er verdere integratie mogelijk met andere smarthome-producten.

Tado heeft verschillende nieuwe producten aangekondigd. Zo komt het bedrijf met Care & Protect tegen ketelstoringen. Hiermee wordt je verwarmingssysteem 24/7 gemonitord. De app detecteert eventuele fouten en laat je weten wat je moet doen om dit te verhelpen. Heb je nog geen slimme thermostaat in huis? Dan komt Tado ook met een nieuwe Smart Thermostat Starter Kit. De Tado V3+ Starterskit moet eenvoudiger te installeren zijn en is compatibel met de meeste verwarmingssystemen. Deze Starterskit komt in twee varianten op de markt, namelijk bedraad en draadloos. Via de tevens aangekondigde draadloze temperatuursensor kun je de temperatuur in huis gemakkelijk aanpassen.

Een volgende stap op het gebied van een bewegingssensor is de Shelly Motion Sensor. Deze sensor is zo gevoelig dat het zelfs weet wanneer de zon ondergaat of wanneer er een aardbeving in de buurt is. Zo geef jij je huis net dat beetje extra op het gebied van beveiliging. Fabrikant Alltero Robotics komt tevens met de Shelly 4 Pro Plus. Hiermee kunt je een gedecentraliseerd smarthomesysteem optuigen.

Wil je liever een nieuwe beveiligingscamera? Kijk dan eens naar de nieuwe Amazon Blink-camera’s. Deze moeten tot vier jaar lang meegaan op de accu. Beelden worden opgenomen in 1080p, nachtvisie is aanwezig, net als tweewegaudio.

Smarthome begint zich steeds verder uit te breiden naar andere plekken in je huis. Zo is daar de Lenovo Smart Clock Essential. Deze slimme klok met Google Assistent kun je in principe in elke kamer van het huis plaatsen, maar komt extra tot zijn recht in de slaapkamer. Het lijkt namelijk op een slimme wekkerradio.

De mogelijkheden voor de tuin worden ook vergroot. Zo hebben de Husqvarna-robotmaaiers vanaf nu ondersteuning voor IFTTT. Hiermee heb je extra mogelijkheden tot je beschikking via If This Then That. En als we het dan toch hebben over dingen zelf rijden en taken verrichten: laten we dan ook niet de drie nieuwe stofzuigers van Neato vergeten. De fabrikant heeft namelijk vrijdagmiddag de robotstofzuigers D10, D9 en D8 aangekondigd.

De keuken wordt dit jaar ook niet vergeten. Fabrikant Smeg komt met twee ovens met een zogenaamd VIVOscreen. Hiermee kan de gebruiker informatie inzien oer de functies van de oven. Dit kleine kleurenschermpje met touchfuncties laat de gebruiker handmatig een bakprogramma instellen, maar ook automatische programma’s kiezen of recepten bekijken. Deze ovens zijn onderdeel van de andere modellen binnen de SmegConnect-familie. Dit betekent dat je ze ook kunt bedienen met de bijbehorende SmegConnect-app.

Audio

Tijdens diverse (virtuele) persconferenties zijn er nieuwe soundbars voor het komende jaar aangekondigd. Zo is daar Philips met de twee topmodellen Fidelio B97 en B95. Beide modellen zijn voorzien van Dolby Atmos en DTS:X. Is een topmodel net iets te veel van het goede? Philips komt naast de twee topmodellen met maar liefst acht andere soundbars voor het budget- en middensegment.

Ook TCL komt met nieuwe soundbars, namelijk twee stuks. De TCL TS8111 is een premium soundbar met Dolby Atmos. De TCL TS6110 wordt in de markt gezet als core soundbar voor Dolby Audio-weergave. Bose tenslotte komt met de compacte Smart Soundbar 300 met AirPlay 2. Dit moet een betaalbare aanvulling op de 500- en 700-modellen worden. 5.1 surround sound is aanwezig, net als ondersteuning voor verschillende digitale assistenten.

Een categorie die sterk vertegenwoordigd is tijdens deze IFA 2020 is de categorie hoofdtelefoons. Zo komt Philips met vier nieuwe ANC-headphones en oordopjes. Hieronder het nieuwe topmodel Fidelio L3 met Active Noice Cancellation en 35 uur afspeeltijd. Wil je wat minder besteden aan een nieuwe hoofdtelefoon? Dan is de Philips H9505 ANC wellicht iets voor je. En wil je liever draadloze oordoppen, dan moet je eens kijken naar de T8505 en T5505 TWS ANC oordopjes.

Sennheiser komt met de CX 400 BT True Wireless oordoppen. Deze oordoppen met 7 mm dynamic drivers moet high-fidelity stereo leveren met een diepe bas en gedetailleerd geluid over alle lagen. JBL komt met drie nieuwe oordoppen, namelijk de JBL Live Free NC+, Reflect Mini TWS en Tune 225 TWS. Alle drie beschikken ze over ANC en Smart Ambient-technologie. Zo wordt geluid geblokkeerd wanneer je dat wilt, maar krijg je toch voldoende geluid binnen om op je omgeving te kunnen letten.

Skullcandy komt met de Crusher EVO. Deze nieuwe hoofdtelefoon heeft twee unieke audio-ontwikkelingen aan boord, namelijk Sensory Haptic Bass om geluid niet alleen te horen, maar ook te voelen, en Personal Sound van Audiodo om het geluid af te stemmen aan je gehoorprofiel. De Skullcandy Crusher Evo gaat 40 uur mee op een enkele lading.

De Harman Kardon Citation-serie heeft een nieuwe toevoeging gekregen in de vorm van de Harman Kardon Citation 200. Dit model is een nieuwe draagbare speaker met wifi en bluetooth. Het lijkt sterk op de HK Citation One, maar dit keer kun je de speaker dus overal mee naar toenemen.

Iets grotere luidsprekers, en tevens zeker niet draagbaar, zijn de Bowers & Wilkins 600 Anniversary Edition. Dit is de zevende generatie van deze 600 Series luidsprekers en bestaat uit vier modellen, namelijk een vloerstaander, twee boekenplankspeaker en een middenluidspreker.

JBL is goed vertegenwoordigd in de categorie luidsprekers. Zo heeft het bedrijf drie draagbare speakers aangekondigd, allen opvolgers van bestaande modellen. Zo kun je met de Xtreme 3 heel goed een feestje houden en heb je met de Go 3 en Clip 4 altijd een kleine draagbare speaker bij de hand. Zijn deze formaten niet groot genoeg voor het feestje wat je wilt gaan geven? Dan kun je wellicht eens kijken naar de JBL PartyBox On-The-Go of de PartyBox 310.

Technics heeft een nieuwe All-in-One muzieksysteem aangekondigd met de naam OTTAVA SC-C70MK2. Dit is de opvolger van de SC-C70 all-in-one muzieksysteem.

Fabrikant Marantz heeft een tweetal nieuwe producten laten zien. We zagen de Model 30 geïntegreerde versterker en de SACD 30n-speler. Dit laatste model is een netwerkaudiostreamer en SACD-speler.

Mobile

IFA-beurs in Berlijn staat niet bekend om z’n veelvoud aan nieuws op het gebied van smartphones en tablets. Verschillende fabrikanten organiseren door heel het jaar vaak zelf events en anders pakken ze hun moment wel tijdens MWC. Voor IFA 2020 geldt dus hetzelfde als altijd: er zijn weinig nieuwe producten gepresenteerd in de categorieën smartphones, tablets en wearables. Gelukkig was er niet niets.

Zo kondigde Lenovo bijvoorbeeld twee nieuwe tablets aan. Eentje waarop je prima kunt werken en voor entertainment kunt gebruiken en eentje die bedoeld is voor kinderen, die voorzien is van een nieuwe omgeving voor kids. Ook was er nog de Yoga 9i, een convertible laptop met moderne specificaties. Samsung was ook van de partij. Het bedrijf deed eindelijk de Samsung Galaxy Z Fold 2 uit de doeken. Nu weten we alles dat we moeten weten over het apparaat. Daarnaast werd er ook een nieuwe tablet voor kinderen, met Squla-software, aangekondigd, en kunnen we rekenen op nog een tablet, een goedkope 5g-smartphone en een nieuwe wearable.

Een andere fabrikant die eveneens wat te melden had, was TCL. Niet alleen kondigde deze fabrikant twee niet al te dure tablets aan, ook werd er meteen nieuwe schermtechnologie gepresenteerd. De fabrikant noemt het NXT Paper, wat een combinatie moet zijn van papier en scherm. Het scherm heeft geen backlight, maar maakt gebruik van lichtreflectie om kleuren te kunnen tonen. Verder kondigde het bedrijf nog een nieuw setje oortjes aan en kunnen senioren rekenen op een eigen smartwatch. De smartwatch beschikt over verschillende functies waarmee ouderen langer hun zelfstandigheid kunnen behouden. Zo is er een valdetectiefunctie, die familieleden op de hoogte brengt wanneer de drager op de grond gevallen is.

Dit artikel is geschreven door Martijn Chel, die de afgelopen dagen aanwezig was in Berlijn met een mondkapje op, en Tom Dijkema en Wesley Akkerman, die vierkante ogen hebben van alle digitale persconferenties en een stroom aan persberichten.