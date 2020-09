iOS en iPadOS 14 met widgets en overzicht verschijnen op 16 september

Apple heeft tussen neus en lippen door bevestigd dat versie 14 van iOS en iPadOS vanaf 16 september naar compatibele apparaten komt. De nieuwe versie van iOS brengt onder andere widgets op het thuisscherm en een overzicht voor apps mee. Zijn tablettegenhanger moet vooral het maken van notities een hoop nieuwe functies geven.

iOS 14: inspiratie opdoen bij de concurrent

Het wordt de afgelopen paar jaar steeds duidelijker dat iOS en grootste concurrent Android meer naar elkaar toetrekken. In iOS 14 komen een aantal features beschikbaar waarvan Androidgebruikers al jaren kunnen genieten. De grootste daarvan is de toevoeging van widgets op het thuisscherm en een apart overzicht voor apps. Dat overzicht wordt grotendeels automatisch gegenereerd, waarbij apps per soort gesorteerd worden.

Ook wordt het mogelijk om een andere browser of e-mailclient als standaard in te stellen. Digitale assistent Siri krijgt een wat bescheidener plekje en zal zo minder in de weg zitten. Datzelfde geldt voor inkomende telefoontjes. En daar blijft het niet bij, want er komt een nieuwe picture-in-picture-modus beschikbaar voor video’s. Zo kunnen ook die indien gewenst naar de achtergrond verdwijnen.

Andere nieuwe functies zijn te vinden in het lijstje hieronder. Voor meer informatie over iOS 14 kun je het beste dit artikel lezen.

In de Berichten-app kunnen conversaties gepind worden

Mentions in de Berichten-app, waarmee je specifieke personen en zaken kunt benoemen

Reageren op specifieke berichten in iMessage

Zoeken op emoji’s

Fietsroutes in Apple Maps

Mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen in Apple Maps

Vernieuwde versie van de Vertalen-app

Verbeteringen voor HomeKit zoals gezichtsherkenning, activiteitszones en adaptieve verlichting

Achtergrondafbeeldingen voor CarPlay

Nieuwe soorten apps voor CarPlay zoals parkeren, opladen van elektrische voertuigen en snel eten bestellen

Spatial Audio voor AirPods Pro

Automatisch wisselen tussen verbonden apparaten voor alle AirPods

App Clips, waarmee je apps kunt uitproberen zonder ze te hoeven downloaden

Nieuwe functies om je privacy te waarborgen

Het delen van geschatte in plaats van specifieke locaties

iPadOS 14: notities naar een nieuw niveau

iPadOS, de versie van iOS specifiek voor iPads, krijgt een vrij bescheiden update. Naast alle ontbrekende functies die worden toegevoegd in iOS 14 worden vooral de mogelijkheden voor het maken van notities flink uitgebreid. De functies van het Apple Pencil zijn uitgebreid met bijvoorbeeld de mogelijkheid om in elk tekstvak te schrijven. Doormiddel van kunstmatige intelligentie op de iPad zelf kunnen tekst en andere vormen van elkaar worden onderscheiden en worden omgezet in de boodschap die de gebruiker voor ogen had. Daarnaast zijn in apps waarin je veel moet scrollen zoals Muziek en Foto’s extra menu’s aan de zijden zodat makkelijker in de apps genavigeerd kan worden.

Voor meer informatie over de nieuwigheden in iPadOS 14 kun je het beste dit artikel lezen.