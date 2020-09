LG Wing is de naam van de eerste Explorer Project-smartphone

LG heeft de naam van de eerste smartphone bevestigd die valt onder het nieuwe Explorer Project: de bijzonder telefoon genaamd LG Wing.

Dit is de LG Wing

Vorige week bracht LG een teaser uit voor een smartphone die valt onder het nieuwe Explorer Project. Apparaten die hieronder vallen hebben allemaal opmerkelijke en unieke designs en functies. Met de nieuwe lijn wil LG in elk geval devices op de markt uitbrengen die innovatief zijn en die wat toevoegen aan de gebruikersvriendelijkheid. Dit is niet de enige focus: LG maakt namelijk nog steeds ‘gewone’ smartphones.

Tot op heden heeft LG nog maar weinig bevestigd over de nieuwe producten. Echter, het eerste product wordt een smartphone, die draait op een processor van Qualcomm. Helaas heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf nog niet laten weten welke processor, maar daar komen we mogelijk snel genoeg achter. Het toestel moet namelijk op 14 september aangekondigd worden.

Inmiddels heeft LG bevestigd dat het apparaat straks door het leven gaat als de LG Wing. Die naam komt ergens vandaan, aangezien het echt lijkt alsof de smartphone vleugels heeft. De LG Wing heeft namelijk twee schermen die bovenop elkaar liggen. Je kunt de schermen zo instellen dat er een T-vorm ontstaat. Die vorm kan voor verschillende dingen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld gaming.

Op moment van schrijven zijn er helaas geen andere specificaties beschikbaar. Wel is er nog het gerucht dat het apparaat meer dan duizend dollar (en dus ook meer dan duizend euro) gaat kosten, wanneer het later dit jaar op de markt verschijnt. De mogelijke releasedatum is ergens in de herfst, maar dat is dan weer onbevestigde informatie. Het lijkt er in elk geval op dat dit het antwoord is van LG op de opvouwbare smartphones die we nu her en der zien verschijnen, van onder meer Samsung. Het wachten is nu op LG, die zelf meer bekend moet maken.