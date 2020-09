LG Wing officieel: smartphone met een tweede, kantelbaar display

LG heeft LG Wing onthuld. Dit is de eerste smartphone die valt onder het Explorer Project, een serie smartphones met afwijkende designs.

Dit is de LG Wing-smartphone

De LG Wing is een unieke smartphone. Je wisselt straks tussen Basic en Swivel Mode. In de laatstgenoemde modus draait het bovenste scherm op deze telefoon met twee schermen negentig graden. Het hoofdscherm wordt dan horizontaal weergeven, terwijl (de helft van) het onderliggende scherm verticaal beschikbaar blijft. Je kunt één app op beide schermen weergeven of per scherm een andere app laten draaien.

Een voorbeeldsituatie is wanneer je een film of serie kijkt op het horizontale scherm, terwijl je op het kleine scherm een gesprek voert. Zo wordt de content of het gesprek niet steeds onderbroken. Maar je kunt ook een kaartenapplicatie met een browser combineren. Het uiteindelijke doel van van de LG Wing is multitasking gemakkelijker maken, maar dan net even anders zoals je gewend bent van bijvoorbeeld opvouwbare smartphones (telefoons die op hun eigen beurt een unieke formfactor hebben).

Het hoofdscherm van de LG Wing is een p-oled-variant van 6,8 inch groot. De beeldverhouding bedraagt 20.5 bij 9. Het formaat van het tweede scherm is 3,9 inch. Dat kleine scherm heeft ook een zogenaamde Grip Lock. Wanneer die lock geactiveerd is, dan voorkom het scherm dat je per ongeluk iets aanraakt wat niet de bedoeling was, waardoor je het toestel dus comfortabel moet kunnen vasthouden. Ook krijg je de tijd en datum te zien. Verder is het zo dat het kleinere scherm kan dienen als een soort mediapaneel, waarmee je video op het bovenste scherm pauzeert en dergelijke.

De LG Wing beschikt tevens over een uitgebreid camerasysteem, bestaande uit drie lenzen. Een groothoeklens van 64 megapixel (met optische beeldstabilisatie), een ultra wide-lens van twaalf megapixel en een groothoeklens van dertien megapixel. Je kunt de camera’s achterop laten samenwerken met de 32 megapixelfrontcamera. Vervolgens kun je de beelden binnen één bestand opslaan of als aparte bestanden exporteren. Het onderste scherm kan dienst doen als een soort on-the-fly bewerkingsprogramma, waarmee je dus direct vorm geeft aan je gemaakte beelden. Daarnaast biedt LG middels de Creator Kit verschillende functies aan die je ook op andere smartphones van de fabrikant tegenkomt. Verder is er een Gimbal Motion Camera aanwezig. Dat tweede scherm kun je dan als een grip gebruiken, waardoor je beelden met extra stabiliteit kunt filmen.

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 765G (een midrange processor, dus niet high-end), 8 GB aan werkgeheugen en tot 256 GB aan interne opslagruimte. Ook kun je een micro-sd-kaart gebruiken, met een maximale opslagruimte van 2 TB. De accu heeft een vermogen van 4000 mAh. Naast ondersteuning voor 5g is er ook ondersteuning voor 4g, Google Assistent, Google Lens en Quick Charge 4.0+ en mag je rekenen op een vingerafdrukscanner en een ip-beoordeling van 54.