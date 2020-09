Logitech Folio Touch aangekondigd voor nieuwe iPad Air

Logitech heeft woensdag een nieuwe beschermhoes met ingebouwd toetsenbord aangekondigd voor de iPad Air: de Logitech Touch Folio.

Dit is de nieuwe Logitech Touch Folio

Vandaag heeft Logitech de Logitech Folio Touch aangekondigd, een flexibele toetsenbordcase met geïntegreerde trackpad voor de nieuwe iPad Air (vierde generatie). De Folio Touch is voorzien van een toetsenbord dat kan worden verplaatst en aangepast aan het gebruik. De Folio Touch wordt aangesloten op de iPad Air via de Smart Connector voor een directe koppeling en stroomvoorziening.

De Folio Touch heeft vier gebruiksstanden: typemodus, weergavestand, tekenmodus en leesstand. Dock het toetsenbord rechtop en trek de standaard uit, tot een hoek van veertig graden. Wanneer je niet meer hoeft te typen, vouw je gewoon het toetsenbord terug en ga je achterover zitten om de nieuwe iPad Air te gebruiken voor het maken van schetsen of bekijken van films.

De Logitech Folio Touch heeft een vertrouwde toetsenbordindeling. Het is niet nodig de accessoire op te laden, aangezien de stroom rechtstreeks van de iPad Air afkomstig is. Het toetsenbord heeft een rij sneltoetsen die werken met iPadOS. Zo heb je snelle toegang tot het thuisscherm, pas je de helderheid van de toetsenbordverlichting aan, bedien je het volume en nog veel meer. Bovendien passen de goed verlichte toetsen zich automatisch aan op basis van de kamerverlichting.

De trackpad ondersteunt de multi-touch gebaren die je al kent, zoals swipen, scrollen, wisselen van apps, pinch en double tap.

Folio Touch beschermt de hoeken van de nieuwe iPad Air en houdt de voor- en achterkant veilig tegen krassen en morsen, terwijl je toegang houdt tot de nieuwe Touch ID-sensor die in de bovenste knop van de iPad Air is geïntegreerd. Logitech Folio Touch bevat ook een veilige magnetische vergrendeling om de hoes gesloten te houden, zodat je iPad beschermd is tijdens het transport. In de hoes kun je je Logitech Crayon of Apple Pencil (2de generatie) opbergen.

Prijs en beschikbaarheid

Logitech Folio Touch zal naar verwachting in oktober 2020 beschikbaar zijn op logitech.com en apple.com.