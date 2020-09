Motorola presenteert Moto g9 Plus en Moto e7 Plus

Motorola heeft twee nieuwe betaalbare smartphones gepresenteerd, namelijk de Moto G9 Plus en de Moto E7 Plus. Beide toestellen draaien op Android 10.

Motorola benadrukt dat beide toestellen over een pure versie van Android beschikken. Je krijgt dus geen softwareschil of dubbele apps geleverd bij aanschaf van één van beide toestellen. Daarnaast is er een speciale Google Assistent-knop aanwezig om de spraakassistent snel op te kunnen roepen.

Motorola Moto G9 Plus

De Motorola Moto G9 Plus heeft een groot Full HD+ display van 6,8-inch. Het Max Vision-scherm heeft een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels en ondersteunt HDR 10. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 730g-processor, 4 GB werkgeheugen en 128 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh, waardoor je zeker de dag door moet kunnen komen zonder opladen.

Achterop vinden we maar liefst vier camera’s terug. De hoofdcamera heeft 64 megapixel (f/1.8) en daarnaast vinden we een ultra-groothoeklens van acht megapixel (118 graden, f/2.2), een macrolens van twee megapixel (f/2.2) en een dieptesensor van twee megapixel (f/2.2) op de Moto G9 Plus terug. Voorop heeft het toestel een frontcamera van zestien megapixel (f/2.0).

De Moto G9 Plus is vanaf deze week verkrijgbaar met een adviesprijs van 269,99 euro in de kleur Navy Blue. Later dit jaar komt de kleur Blush Gold beschikbaar.

Motorola Moto E7 Plus

De Motorola Moto E7 Plus is een budgettoestel met een 6,5″-scherm in een resolutie van 1.600 bij 720 pixels. Ook dit toestel beschikt over een grote batterij van 5.000 mAh. Het toestel draait op een Snapdragon 460-processor met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen.

Achterop vinden we twee camera’s terug. De hoofdcamera heeft 48 megapixel (quad pixel, f/1.7) en deze wordt ondersteunt door een dieptesensor van twee megapixel (f/2.4). Voorop vinden we een frontcamera terug van acht megapixel (f/2.2).

De Motorola Moto E7 Plus is tevens vanaf deze week verkrijgbaar. De adviesprijs van het toestel is 149,99 euro voor de kleur Misty Blue. Later dit najaar is ook de kleur Twilight Orange verkrijgbaar.