De GSMA, de organisatie die elk jaar de verschillende MWC’s organiseert, heeft besloten om het MWC van 2021 in Barcelona te verplaatsen. Normaal gesproken wordt het Mobile World Congress daar elk jaar in februari of maart gehouden. Volgend jaar zal het echter eind juni plaatsvinden. De organisatie doet dit om te kunnen anticiperen op maatregelen rond het coronavirus.

In de herkansing

Eerder dit jaar werd de MWC-editie van 2020 op het laatste moment afgelast. De GSMA besloot toen dat het de gezondheid en veiligheid van bezoekers niet kon waarborgen. Voor volgend jaar zouden al de nodige voorbereidingen zijn getroffen om dat wel te kunnen doen. Er zullen nog steeds veel virtuele bijeenkomsten worden gehouden zodat aan de grote belangstelling van bezoekers kan worden voldaan.

Het MWC in Barcelona wisselt in feite van plek met zijn Aziatische tegenhanger, het MWC in Shanghai. Dat evenement wordt normaal gesproken van eind juni tot begin juli gehouden, maar verhuist nu dus naar de laatste week van februari. Volgens John Hoffman, de CEO van de GSMA, heeft de organisatie veel steun gehad aan alle partners die de volgende editie van het MWC tot een succes willen maken. Het MWC is in zijn woorden niet alleen een evenement om nieuwe innovaties te tonen. Het vormt ook een ideale gelegenheid voor de hele industrie om samen te komen.

De beslissing is tot stand gekomen in overleg met de Fira de Barcelona, de grootste beursinstelling van de Spaanse stad. Het MWC is een grote inkomstenbron voor de stad met normaal gesproken meer dan 100.000 bezoekers. De beurs zal nu dus van 28 juni tot en met 1 juli 2021 worden gehouden.