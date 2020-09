Nieuwe Motorola Razr heeft 5g, betere camera’s en hoge prijs

Motorola brengt een nieuwe versie van de Motorola Razr uit, nadat het bedrijf de opvouwbare smartphone eerder dit jaar lanceerde.

Dit is de nieuwe Motorola Razr

In een aantal opzichten lijkt de nieuwe Motorola Razr op zijn voorganger. Zo zit er binnenin een scherm van 6,2 inch met een beeldverhouding van 21.9 bij 9. Aan de buitenkant treffen we een oled-paneel van 2,7 inch aan. Dit Quick View-scherm biedt toegang tot notificaties en andere basale functionaliteit.

Onder de motorkap zit dit keer een Qualcomm Snapdragon 765G-processor (waardoor er ondersteuning is voor 5g-netwerken), 8 GB aan werkgeheugen (ten opzichte van 6) en een verdubbeling van het opslaggeheugen, namelijk 256 GB. Ook de accu heeft meer vermogen nu: 2800 mAh. Hiermee hoopt Motorola een deel van de problemen van het vorige toestel op te lossen.

Verder is het zo dat de vingerafdrukscanner dit keer aan de achterkant zit, in plaats van op de kin. Het camerasysteem is eveneens aangepakt.

De frontcamera beschikt over een 20 megapixelsensor die foto’s in 5 megapixels maakt (wel quad-pixel, waardoor de kwaliteit waarschijnlijk beter is). De camera op de achterkant heeft nu de beschikking over 48 megapixel, optische beeldstabilisatie en laserautofocus door de time-of-flight-sensor. Die camera kun je ook gebruiken voor selfies als je wil, wanneer het toestel dichtgeklapt is.

De fabrikant heeft ook verbeteringen op softwaregebied doorgevoerd. Je kunt sowieso rekenen op de software-update die eerder al voor het originele model uitgebracht werd. Het externe display heeft extra functies gekregen, bijvoorbeeld, waardoor die veel bruikbaarder geworden is. De update zorgt ervoor dat alles net even meer ‘Android’ aanvoelt. Zonder de telefoon open te klappen kunnen je allerlei apps openen en gebruiken, zoals YouTube, Google Maps en zelfs videogames. Ook kun je op berichten antwoorden.

Helaas is niet duidelijk wat Motorola precies veranderd heeft aan het scharniersysteem. De fabrikant meldt dat de Motorola Razr zo’n vijf jaar moet meegaan wanneer je hem dagelijks honderd keer open en dicht vouwt. Dat komt doordat er feedback verzameld is van gebruikers van het originele model. Echter, wat voor feedback dat is en wat er precies veranderd is, is niet duidelijk.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Razr (tweede generatie) is vanaf 21 september te koop in Nederland en verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en roségoud. De prijs: 1499 euro.