Nokia 3.4 en Nokia 2.4 aangekondigd door HMD Global (en meer)

HMD Global, het bedrijf dat de rechten op Nokia-smartphones heeft, heeft twee nieuwe smartphones gepresenteerd: de Nokia 3.4 en Nokia 2.4.

Nokia 3.4 voorzien van drie camera’s

De Nokia 3.4 beschikt over een Qualcomm Snapdragon 430-processor en is straks verkrijgbaar in drie configuraties. Die configuraties zijn 3 GB aan werkgeheugen en 32 GB aan interne opslagruimte, 3 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan interne opslagruimte en 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan interne opslagruimte. Je kunt ook gebruikmaken van een micro-sd-kaart tot 512 GB.

Het scherm is 6,39 inch groot, heeft een HD+-resolutie en beschikt over een holepunchcamera. De beeldverhouding is 19.5 bij 9 en de resolutie in cijfers bedraagt 720 bij 1560 pixels. De maximale helderheid is 400 nits.

Achterop treffen we drie camera’s aan. Dat is een dual 13 megapixelcamera, een dieptecamera van 2 megapixel en een ultrawide 5 megapixelcamera. Voorop zit er een camera van 8 megapixel. Er is ondersteuning voor wifi 5, bluetooth 4.2, gps en allerlei sensoren die je vandaag de dag aantreft op moderne smartphones.

De niet-verwijderbare accu beschikt over een vermogen van 4000 mAh. Je kunt hem opladen via een usb-c-kabel. Daarnaast is er nog een koptelefoonaansluiting toegevoegd. In plaats van een micro-sd-kaart kun je er ook voor kiezen twee simkaarten te gebruiken.

Verder is er een Google Assistent-knop, gezichtsontgrendeling, een vingerafdrukscanner op de achterkant, een fm-radio en ondersteunint voor aptX Adaptive. De Nokia 3.4 draait op Android 10, maar is ook klaar voor Android 11. Je krijgt drie jaar lang beveiligingsupdates en twee jaar lang software-upgrades.

Nokia 2.4 heeft een Mediatek-processor

Dan hebben we nog de Nokia 2.4. Dit toestel heeft een Mediatek Helio P22-processor en is beschikbaar in de configuraties 2 GB ram / 32 GB rom en 3 GB ram en 64 GB rom. Ook dit toestel ondersteunt micro-sd-kaarten tot 512 GB.

Het 6,5 inch scherm heeft een beeldverhouding van 20:9 en beschikt over een resolutie van 720 bij 1600 pixels. Achterop zitten twee camera’s (13 megapixelcamera en een dieptecamera van 2 megapixel), terwijl we voorop een 5 megapixellens aantreffen.

De smartphone ondersteunt wifi 5, bluetooth 5.0, gps en de te verwachte sensoren. De accu heeft een vermogen van 4500 mAh en wordt opgeladen via micro-usb. Verder is er een audiojack, nfc, fm-radio, Google Assistent-knop en een vingerafdrukscanner.

Andere aankondigingen

Daarnaast heeft HMD Global bekendgemaakt dat de Nokia 8.3 5G binnenkort wereldwijd te koop is. De Nokia 8.3 5G brengt meer dan veertig verschillende rf-componenten samen in één module en beschikt daardoor over een hoog aantal nieuwe 5g-frequentiebanden, van 600 hmz tot 3,8 GHz.

Ook zijn er nog oordoppen aangekondigd. De nieuwe Nokia Power Earbuds Lite hebben 35 uur speeltijd en touch control. Nokia Power Earbuds Lite hebben een ipx7-certificering: ze zijn dertig minuten lang waterdicht tot één meter en dus bestand tegen zweet of regen. De 6mm-graphene luidsprekerdrivers produceren een helder geluid.

Het laatste product is een draadloze luidspreker. De Nokia Portable Wireless Speaker is ontworpen met veel oog voor draagcomfort en heeft tot vier uur speeltijd en een geïntegreerde telefoon. Het is ook mogelijk twee luidsprekers te koppelen voor een stereo-audio-uitvoer. Ook is er bluetooth 5.0 aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid