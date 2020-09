‘OnePlus 8 verschijnt in oktober, met 120Hz-scherm en Android 11’

Het is een tijdje stil geweest omtrent nieuwe smartphones van OnePlus, maar nu komt de geruchtenmolen op gang voor de OnePlus 8T.

Geruchten over OnePlus 8T

De geruchten over de OnePlus 8T zijn afkomstig van Android Central. De redactie heeft een lijst met een aantal specificaties in handen. Zo krijgt de 8T waarschijnlijk tenminste 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan interne opslagruimte, evenals de Qualcomm Snapdragon 865+-processor.

Over het scherm wordt gezegd dat die niet in grootte veranderd, vergeleken met de OnePlus 8. Ook de 8T krijgt dus een amoled-scherm van 6,55 inch. Echter, de beeldtechnologie verandert mogelijk wel. Dit keer mogen we namelijk naar verluidt rekenen op een 120Hz-paneel. Voorgaande OnePlus-toestellen hebben een 90Hz-paneel, waardoor de beelden veel soepeler over het beeld glijden wanneer je scrolt. Een hoger aantal hertz betekent een hogere verversingssnelheid op het scherm, waardoor informatie dus ook vaker ververst wordt.

Op het gebied van camera’s mogen we ook voor een groot deel dezelfde setup verwachten. Denk dan aan 48, 16, 5 en 2 megapixelsensoren voor de standaard-, ultra wide-, macro- en portraitcamera’s. Echter, dit keer krijgt de 48 megapixelsensor wel een interne upgrade. Aangezien OnePlus-toestellen nog steeds niet bekend staan om hun goede camerakwaliteit (alhoewel dat wel steeds beter wordt), klinkt dit als muziek in de oren.

Daarnaast lijkt het erop dat de OnePlus 8T direct met Android 11 geleverd wordt. Dat is geen grote verrassing, aangezien de OnePlus 7T vorig jaar meteen met Android 10 gelanceerd werd. Echter, OnePlus is wel van plan veel te veranderen aan de interface met de nieuwste versie van het OxygenOS (dat is de softwareschil van het bedrijf). Waarschijnlijk wordt de 8T vroeg in oktober gelanceerd.