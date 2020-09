‘OnePlus 8T gespot: OnePlus lekt per ongeluk eerste afbeelding’

OnePlus heeft mogelijk per ongeluk nu al een eerste afbeelding gelekt waarop we de aankomende OnePlus 8T te zien krijgen, die later dit jaar verschijnt. De afbeelding is gevonden in de developer preview van Android 11 van het bedrijf. Een bewuste zet of toch per ongeluk? Bij de Chinese fabrikant weet je het niet zeker.

Is dit de OnePlus 8T?

De afbeelding is gelekt via OxygenUpdater. De afbeelding geeft niet heel veel prijs en laat ons alleen de voorkant van het aankomende toestel zien. De voorkant lijkt in elk geval hetzelfde te worden als de reguliere OnePlus 8. Qua design hoeven we dus niet te rekenen op rigoureuze veranderingen, mits we de afbeelding serieus kunnen nemen, natuurlijk. Het kan natuurlijk altijd zijn dat het bestand, genaamd OnePlus_8T.webp, een placeholder is, waardoor we alsnog naar de OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro aan het kijken zijn.

Er zijn dus argumenten te bedenken dat we hier dus nog niet te maken hebben met de OnePlus 8T, maar er zijn ook argumenten te bedenken die de andere kant op wijzen. Meestal kondigt het Chinese bedrijf namelijk zijn najaarstelefoons aan in oktober en november. Dit lek zit dus dicht tegen een aanstaande onthulling aan. Daarnaast krijgt het lek wat gewicht omdat het gevonden is in de firmware van het bedrijf. Maar goed, tot aan de daadwerkelijke onthulling scharen we dit nieuws nog onder het kopje geruchten.

Maar met OnePlus weet je dat niet altijd zeker. Dit kan ook al onderdeel zijn van een marketingcampagne. Het bedrijf staat erom bekend zelf informatie naar buiten te brengen over nieuwe smartphones die nog niet aangekondigd zijn, waardoor de info vanzelf in het nieuws terechtkomt. Soms gaat het om een knullig ogend lek, maar een andere keer kan het gaan om een foto die stiekem gemaakt zou zijn tijdens een vergadering. En soms brengt de CEO van OnePlus zelf gewoon via een site als de Chinese versie van Twitter info naar buiten.