OnePlus 8T krijgt een groot, plat scherm van 120 Hertz

De Chinese fabrikant OnePlus heeft bevestigd dat de aankomende OnePlus 8T wordt voorzien van een plat, groot scherm met 120 Hertz.

120Hz-scherm voor de OnePlus 8T

Eerder dit jaar lanceerde OnePlus onder meer de OnePlus 8 Pro. Die smartphone had een groot scherm met gebogen schermranden, en een beeldverversing van 120 beeldjes per seconden (120 Hertz). Die displaytechnologie is ook aanwezig op de OnePlus 8T, maar dan op een groot, plat scherm. DisplayMate heeft tevens dit toestel voorzien van een displaywaarding van A+.

Pete Lau, oprichter en CEO van OnePlus, zegt er het volgende over.

Wij verhoogden eerder dit jaar de ververssnelheid naar 120Hz voor een nog vloeiendere display-ervaring voor ons ultra-premium vlaggenschip, de OnePlus 8 Pro. We zijn blij dat dit goed is ontvangen door gebruikers. Dankzij de zich verder ontwikkelende technologie en productiemethoden kunnen we 120Hz ook uitbreiden naar andere producten en zo nog meer mensen voorzien van de kwalitatief hoogwaardige displaytechnologie en -ervaring.

De OnePlus 8T heeft niet alleen een ververssnelheid tot 120Hz, ook is er een sampling rate tot 240Hz. Het display past zich automatisch aan aan bestaande videoframesnelheden, ongeacht de videocontent die je bekijkt of de game die je speelt. Wanneer je een game speelt op je smartphone, dan moet het beeld vloeiender en minder wazig, helemaal bij snelle bewegingen.

Daarnaast heeft het softwareteam van OnePlus voor de OnePlus 8T 142 software-optimaliseringen toegepast, zodat alles uit dat 120Hz-scherm gehaald kan worden.

Ook heeft het scherm van de OnePlus 8T dezelfde strenge kleurkalibratieprocedure doorlopen als de OnePlus 8-serie. De schermen hebben een Just Noticeable Color Difference (JNCD) van ongeveer 0,3 gekregen. Dat moet een hoge kleurnauwkeurigheid opleveren. Daarnaast is er ondersteuning voor content in HDR10+.

De OnePlus 8T is net als de OnePlus 8 Pro uitgerust met een flikkeringssensor die omgevingsgevoelig is. Ook is de instelbaarheid van de helderheid verhoogd naar 8.192 niveaus.