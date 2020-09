‘OnePlus 8T-renders tonen design van aankomende smartphone’

Vlak voordat OnePlus de OnePlus 8T presenteert, zijn de renders van het toestel gelekt. Zo weten nu mogelijk al hoe het toestel eruit ziet.

Ziet de OnePlus 8T er zo uit?

OnLeaks en Pricebaba hebben de eerste renders van de OnePlus 8T online gezet. Daardoor krijgen we nu al te zien hoe de aankomende smartphone eruit ziet. We kunnen hem van alle kanten bekijken in enkele afbeeldingen, maar ook in een video. Dit beeldmateriaal geeft veel meer weg dan het frontpaneel dat onlangs al lekte.

De grootste verandering heeft dit keer te maken met de cameramodule. Dat was ten tijde van de release van de OnePlus 7T ook al het geval. Dat toestel kreeg toen een relatief uniek en rond camerasysteem. Dit keer is het systeem wederom anders, maar veel minder uniek: het is namelijk vierkant en zit helemaal in de hoek. Een design dat we ook bij toestellen van Samsung en Apple tegenkomen.

De OnePlus 8T lijkt sowieso heel erg op een toestel van Samsung, namelijk de Galaxy S20. Er zijn geen aflopende schermranden (het scherm is dus plat) en links bovenin treffen we een cameragat aan voor de frontcamera. Dit is een typisch Samsung-design.

Dit zijn niet de enige veranderingen. Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan verandert de fabrikant ook het een en ander aan de software, namelijk OxygenOS 11. Die softwareversie zou naar verluidt veel designelementen krijgen van OneUI van Samsung.

De verwachting is dat het apparaat tijdens een evenement in oktober gepresenteerd wordt.