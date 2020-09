OnePlus 8T wordt mogelijk op 14 oktober gepresenteerd

Waarschijnlijk weten we nu al wanneer de nieuwe OnePlus 8T aangekondigd wordt, aangezien er mogelijk gelekte informatie op straat ligt.

OnePlus 8T: presentatie op 14 oktober?

Het nieuws is naar buiten gekomen via de website Mysmartprice, een site waar wel eens vaker vroegtijdig nieuws over nieuwe smartphones vandaan komt. Zoals het er nu naar uitziet wordt de OnePlus 8T op 14 oktober gepresenteerd. Dat ongeveer een maand later dan wanneer de OnePlus 7T-serie onthuld werd in 2019. Mogelijk heeft dit iets te maken met het coronavirus en het feit dat verschillende fabrikanten met moeite productie op been kunnen houden. Het aankondigingsevenement zal online plaatsvinden en voor iedereen te volgen zijn, net zoals hoe de OnePlus 8 eerder gepresenteerd werd.

Omdat er al best veel gelekt is over de OnePlus 8T, zal het evenement waarschijnlijk weinig verrassingen presenteren. Eén van de meest opvallende geruchten is dat er dit keer maar één toestel gepresenteerd wordt. Vorig jaar waren het er nog twee (als we kijken naar de T-serie), terwijl we begin dit jaar ook twee OnePlus-modellen te zien kregen (die vallen onder de reguliere serie). Daarnaast schijnt het zo te zijn dat het scherm dit keer plat is en dus geen gebogen randen heeft. Mocht dit kloppen, dan lijkt OnePlus dus te luisteren naar de kritieken dat die gebogen schermranden soms onbedoeld aanraking registreren, wat op den duur best irritant kan zijn. Ook wordt er gesproken over de Qualcomm Snapdragon 865+-chipset en over een 120Hz-scherm.

Het wachten is nu op een bevestiging van OnePlus. Meestal wanneer dergelijke informatie lekt, dan zien we dat de fabrikant er snel bij is om de informatie te bevestigen — mits dit natuurlijk klopt.