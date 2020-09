Na de lancering van Android 11 gisteravond is het nu tijd voor fabrikanten om de nieuwste softwareschil gebaseerd op Android 11 te lanceren. Oppo was er vandaag al vroeg bij en komt met de aankondiging dat ColorOS 11 op 14 september gelanceerd wordt.

Oppo komt met een virtueel wereldwijd lanceringsevenement voor ColorOS 11 dat op maandag 14 september zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement worden alle nieuwe functies van ColorOS gepresenteerd en tevens komt men met de eerste openbare bètaversie van de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Voor welke toestellen ColorOS 11 het eerst zal verschijnen is op dit moment nog niet bekend. Grote kanshebber is wat ons betreft de Oppo Find X2 (Pro). Dit toestel hebben we eerder dit jaar uitvoerig getest in onze review.

Android 11

Grote verwachting is dat ColorOS 11 ook flink wat nieuwe functies van Android 11 zal krijgen. Zo zorgt het indrukken van de powerknop voortaan voor drie opties, namelijk lockdown, uitzetten en opnieuw opstarten. Het snelle menu zorgt voor knoppen voor allerlei smarthome-apparaten en tevens vinden we hier ook muziekbediening.

De nieuwe sectie ‘Conversation’ in het notificatiemenu verzamelt straks je gesprekken waarmee je via bubbels sneller toegang krijgt tot specifieke gesprekken. Ook de privacy moet weer verder verbeterd worden, waarbij je apps gemakkelijker eenmalig toestemming kunt geven tot een bepaalde functie.