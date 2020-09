Pokémon Go rolt enkele coronaveranderingen terug

Afgelopen zomer voerde Niantic enkele veranderingen door aan Pokémon Go, zodat spelers minder last hadden van de coronamaatregelen.

Pokémon Go: eieren uitbroeden duurt langer

Door de coronamaatregelen konden Pokémon G0-spelers minder vaak spelen. Het werd destijds (en wordt nog steeds) aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven, waardoor eieren uitbroeden bijvoorbeeld al heel lastig werd. Nu heeft ontwikkelaar Niantic laten weten dat enkele aanpassingen, in de vorm van in-game bonussen, teruggedraaid worden. Maar geen nood: er blijven er ook een aantal bestaan. Vanaf 1 oktober duurt het in elk geval weer langer voordat je bepaald eieren uitgebroed hebt.

Zo verscheen er bijvoorbeeld in april een functie die je buddy in staat stelde een cadeautje hier en daar op te pakken. Die cadeaus kwamen dan van PokéStops waar je niet aan gedraaid hebt, maar die wel in de buurt staan. Je buddy, de Pokémon die naast je kan lopen, doet dat nu nog alleen wanneer je cadeautjes, die je aan andere spelers geeft, bijna op zijn. Verder krijgen de eieren hun oorspronkelijke aantal kilometers terug (het aantal dat je moet lopen is dus niet meer gehalveerd). De incense werkt ook net even anders dan je nu gewend bent: het effect is beter wanneer je rondloopt.

Destijds waren de veranderingen doorgevoerd zodat Pokémon Go-spelers ontmoedigd werden vaak naar buiten te gaan. Maar nu wereldwijd de maatregelen met betrekking tot corona beperkt worden (alhoewel ze in Nederland juist weer aangescherpt zijn), denkt Niantic dat het een prima tijd is om de game weer naar zijn oude status te brengen. Verschillende spelers hebben al wel aan Niantic laten weten dat de veranderingen niet teruggedraaid zouden moeten worden: sommige gameplay-elementen zijn nu gewoon beter, terwijl andere mensen terecht aangeven dat de pandemie nog niet voorbij is.

Sommige aspecten blijven wel hetzelfde zoals ze nu zijn. Na 1 oktober kun je nog steeds maximaal twintig cadeaus dragen, krijg je nog steeds drie keer zoveel Stardust en XP voor je eerst gevangen Pokémon van de dag en blijft de incense voor zestig minuten actief.