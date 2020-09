Mocht je nog steeds Pokémon Go op een Android-smartphone met Lollipop of iPhone met iOS 10 of iOS 11 spelen, dan hebben we slecht nieuws. Je kunt de populaire augmented reality-game namelijk vanaf medio oktober niet meer spelen wanneer ontwikkelaar Niantic een update uitbrengt.

Pokémon GO laat wederom smartphones achter zich

Het Twitter-account van Pokémon Go heeft dat nieuws bevestigd en laat ook weten dat twee oude, nog steeds populaire, telefoons vanaf dat moment ook niet meer werken: de iPhone 5S en iPhone 6. En ja, dat is ondanks het feit dat die telefoons iOS 12 moeten kunnen draaien; de update is in elk geval beschikbaar.

Er zit hier dan ook een andere reden achter. Een vertegenwoordiger vertelt aan de redactie van The Verge dat die oude telefoons 1 GB aan werkgeheugen hebben. En dat is nu beperkend voor het team. En van die beperking wil het team geen last meer hebben, dus wordt de ondersteuning geschrapt. Het merendeel van de spelers heeft wel moderne smartphones, die daardoor van alle nieuwe functies kunnen blijven genieten.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020

Pokémon Go draaide waarschijnlijk al niet helemaal lekker op die telefoons. Het is misschien grafisch niet zo’n zware titel, maar de game leunt wel hevig op je camera’s, gps en allerlei andere zaken die heel wat vragen van de processor en accu. Niantic zegt dat dit verlies is voor slechts een kleine groep spelers, maar dan nog is het heel zuur als je binnen die kleine groep spelers valt. Er zijn altijd mensen die een bepaalde update niet willen – of erger nog: niet kunnen – installeren.