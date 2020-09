Review: Xiaomi Mi 10T Pro – opvolger niet op alle fronten beter

Vorig jaar verscheen de Xiaomi Mi 9T-serie. De Chinese fabrikant toonde met deze serie aan dat het uitstekende smartphones voor een betaalbare prijs op de markt wist te brengen. We zijn nu een jaar verder en de Xiaomi Mi 10T-serie komt eraan. De serie bestaat uit drie toestellen, namelijk de Xiaomi Mi 10T, de Xiaomi Mi 10T Lite en de Xiaomi Mi 10T Pro. Wij gingen met dit laatste toestel van de nieuwe serie aan de slag. De Xiaomi Mi 10T Pro is vanaf 15 oktober verkrijgbaar vanaf 599 euro.

Xiaomi Mi 10T Pro – specificaties

Xiaomi Mi 10T Pro Scherm 6,67-inch, 2.400 bij 1.080 pixels, 144 hz, lcd Besturingssysteem MIUI 12 (gebaseerd op Android 10) Processor Qualcomm Snapdragon 865 RAM 8 GB Opslaggeheugen 128 GB of 256 GB SD Nee HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G/5G Ja Bluetooth Ja, 5.1 NFC Ja Camera’s 108 megapixel, 13 megapixel, 5 megapixel achter, 20 megapixel voor Accu 5.000 mAh Lithium Polymer

De Xiaomi Mi 10T Pro is het snelste en tevens duurste model in de serie. Het toestel heeft een 144Hz 6,67″ TrueColor DotDisplay in een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels met een beeldverhouding van 20:9. Aan boord vinden we de snelle Qualcomm Snapdragon 865-processor met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en ondersteunt snelladen met de meegeleverde 33W-lader. Ook draadloos opladen kan met maximaal 33W. Het toestel is tevens klaar voor 5g.

Het toestel beschikt over een hoofdcamera van 108 megapixel met een brede hoek van 82 graden en een diafragma van f/1.69. Tevens vinden we een ultragroothoeklens van dertien megapixel (f/2.4) en een macrolens van vijf megapixel (f/2.4). Voorop vinden we een frontcamera in een gaatje op het display van twintig megapixel (f/2.4).

Xiaomi Mi 10T Pro – design

De Xiaomi Mi 10T Pro is een stukje groter dan de voorganger, maar ligt toch verrassend goed in de hand. Het design is behoorlijk anders. De camera’s aan de achterkant vinden we niet langer in het midden bovenaan, maar boven aan de linkerkant. Het camera-eiland is behoorlijk groot en steekt, zelfs met het meegeleverde hoesje, nog behoorlijk uit. Het toestel heeft een aluminium frame met Corning Gorilla Glass 5 aan de voor- en achterkant.

Aan de achterkant lopen de hoeken af richting het scherm. Deze bolling aan de zijkanten zorgt ervoor dat het toestel zeer goed in de hand ligt. Onderop vinden we de usb-c-aansluiting voor je oplader. Rechts vind je de volumeknoppen en tevens de aan/uit-knop. Deze laatste doet tevens dienst als vingerafdruksensor om het toestel te ontgrendelen. Op het design lijkt verder niet bespaard te zijn, want het toestel oogt zeer premium en voelt stevig aan. Met een gewicht van 218 gram is het wel een tikje aan de zware kant.

Display

Xiaomi is zeer trots op het display met een verversingssnelheid van maar liefst 144 Hz. Hierdoor kun je veel soepeler scrollen door je social media feeds en je favoriete websites. Het AdaptiveSync-display past de verversingsnelheid automatisch aan naar datgene wat op het scherm getoond wordt. Zo kijk je je favoriete film in 48Hz, maar kun je weer gamen met de soepele ervaring van 144Hz.

Is deze nieuwe stap vooruit met 144Hz nu echt met het blote oog waarneembaar? Het antwoord daarop is ja als je het vergelijkt met 90Hz, maar of je het echt nodig hebt is de vraag. Persoonlijk zie ik geen verschil tussen 120Hz en 144Hz. Wat voor veel gebruikers minder goed nieuws is ten opzichte van de voorganger is dat we hier te maken hebben met een lcd-scherm. Het is gedaan met het amoled-scherm van de Mi 9T-serie en we zijn weer terug bij lcd. Dat is toch een stap terug en dat is jammer bij een toestel dat toch een flink stukje duurder in de markt wordt gezet. Het AdaptiveSync TrueColor-display van 6,67-inch is geen slecht lcd-scherm. Kleuren zijn helder met een groot bereik en dat zie je met name terug bij het kijken van je gemaakte foto’s. Toch verwachten we in deze prijscategorie geen lcd-scherm en is het jammer dat we daarin een flinke stap terug doen ten opzichte van de Xiaomi Mi 9T-serie.

Connectiviteit

De Xiaomi Mi 10T Pro is klaar voor 5g en verder zijn alle andere moderne connectiviteitsopties ook aanwezig. Wifi 6 wordt ondersteunt, net als Dual Sim, bluetooth en NFC. Helaas mist de 3,5mm-koptelefoonaansluiting op deze opvolger. Deze was nog wel aanwezig op de Mi 9T-serie. Opladen kan via de usb-c-aansluiting aan de onderkant van het toestel. In de doos vind je wel een verloopstukje om je 3,5mm-oordopjes aan te kunnen sluiten.

Verder zit de vingerafdruksensor in deze opvolger niet meer in het scherm verwerkt. Deze is verplaatst naar de aan/uit-knop aan de rechterkant van het toestel. Het moet gezegd worden dat deze vingerafdruksensor wel snel en accuraat werkt. Gezichtsontgrendeling behoort ook tot de mogelijkheden. Overigens kun je het opslaggeheugen niet uitbreiden middels een micro-sd-kaart.

Speakers

Een welkome verandering op deze opvolger zijn de prima Dual Speakers. Het geluid is dan ook prima in orde voor een smartphone. Klanken zijn helder zonder vervorming en het geluid kan ook behoorlijk luid. Het toestel heeft zowel aan de boven- en onderkant een identieke speaker, zodat je door de Dual Speakers meer in je favoriete entertainment gezogen kan worden. De speakers zijn dan ook een flinke verbetering, want die waren bij de Mi 9T-serie niet erg indrukwekkend.

Camera’s

Xiaomi zet een flinke stap vooruit met de camera’s op dit toestel. Met name de hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS) weet te imponeren. Aan de achterkant van het toestel valt deze hoofdcamera direct al op doordat deze twee keer zo groot is als de andere camerasensoren. De lichtsterke sensor is snel en weet daardoor ook in een omgeving met minder licht nog prima resultaten af te leveren. De prettige camera-app helpt hier ook goed in mee. In deze overzichtelijke omgeving kun je met één of twee keer drukken werkelijk bij alle functies komen. Je hebt een standaard fotomodus, portretmodus, videomodus en Pro-modus direct tot je beschikking. Via de knop ‘Meer’ kun je mogelijkheden als panorama, nacht, time-lapse of slow motion vinden. Bovenaan schakel je gemakkelijk functies als de flitser, HDR of AI-modus in.

De hoofdcamera van 108 megapixel met 4-in-1 Super Pixel combineert vier pixels tot één voor een beter resultaat. Voor wie dat wil kan echter ook foto’s in 108 megapixel schieten. Als we eerlijk zijn is 108 megapixel natuurlijk nogal overdreven. Meer megapixels betekent niet automatisch betere foto’s. De Sony Xperia 1 II liet zien dat je ook met maximaal twaalf megapixel zeer goede foto’s kan maken. Toch heeft deze 108 megapixel wel een voordeel en dat is op het gebied van zoom. De Xiaomi Mi 10T Pro heeft geen dedicated zoomlens, maar je kan toch tot 30 keer inzoomen. Tot vijf keer zoomen levert dit prima resultaten op. Tien keer zoom kan onder de juiste omstandigheden ook een prima plaatje opleveren, maar daarboven wordt het al snel één wazig geheel.

Toch is de hoofdcamera een grote stap vooruit ten opzichte van de voorganger en weet deze zich te meten met veel duurdere toestellen. Foto’s zijn helder, scherp en tonen veel detail. De HDR-functie weet mooie foto’s te maken, maar kan al snel overdrijven. Ditzelfde geldt voor de AI-functie, waardoor foto’s weliswaar flitsend voor de dag komen, maar de natuurlijke kleuren al snel overboord gegooid worden. Gelukkig ben je hier vrij in om deze mogelijkheden aan of uit te zetten. De hoofdcamera is datgene wat echt weet te imponeren op dit toestel, maar is niet perfect. Zoom je in op een gemaakte foto dan missen er helaas toch wat details wat we niet verwachten. Fotografeer je een dier, dan kun je al snel de individuele haren niet meer zien, maar wordt het helaas een wazig geheel. Dit geldt met name voor zeer lichte omstandigheden, want is het iets donkerder dan wordt dit detail veel beter vastgelegd. De camera moet dit detail echter wel vast weten te leggen, dus laten we hopen dat een software-update dit nog kan verbeteren.

Waar de hoofdcamera schitterende foto’s schiet, daar is dit wat minder voor de ultragroothoeklens. Eigenlijk is deze lens redelijk overbodig, want de standaard hoofdcamera schiet al in een zeer brede hoek en maakt betere foto’s. De ultragroothoeklens is minder lichtsterk en dat zien we gelijk in omstandigheden met minder licht. Deze lens voldoet onder normale omstandigheden, maar moet het duidelijk afleggen tegen de hoofdcamera.

De macrolens is een leuke toevoeging en werkt goed. Je kunt onderwerpen zeer dichtbij halen en kan goede resultaten behalen bij voldoende licht. Over de selfiecamera aan de voorkant ben ik dan weer minder tevreden. Het gaatje in het display is zeer klein, wat natuurlijk handig is omdat het display er nauwelijks door belemmerd wordt. Deze kleine sensor heeft daardoor echter al snel moeite met weinig licht en levert daardoor alleen buiten redelijke prestaties af. Binnen bij kunstlicht levert een foto direct veel ruis op.

Een andere eigenschap waar Xiaomi erg trots op is zijn de 8k-video’s die je met dit toestel kunt maken. Video’s zijn over het algemeen goed, maar het nut ontgaat me. Het toestel heeft een Full HD+-resolutie en vrijwel niemand heeft een 8k-televisie in huis staan. Gelukkig kun je ook gewoon in full hd en 4k (beide zowel 30fps als 60fps) video’s maken.

De camera’s hebben daarnaast vele extra functies aan boord om de meest fantastische creaties te kunnen maken. Vervormingen kunnen automatisch worden gecorrigeerd, de volumeknoppen kunnen als sluiter worden gebruikt, er is een burst-modus om bewegende objecten goed vast te kunnen leggen. Je kunt uren bezig zijn om alle diverse mogelijkheden uit te proberen. Door de vele mogelijkheden kun je erg veel kanten op met deze camera, waardoor de Xiaomi Mi 10T Pro een echt cameramonster is geworden.

Accuduur

De Xiaomi Mi 10T Pro komt met een grote accu van 5.000 mAh aan boord. Dat is fijn, want een toestel met een hogere verversingssnelheid vraagt altijd meer energie dan een toestel met een display op 60Hz. Toch kun je hier prima de dag mee doorkomen en waarschijnlijk ook een groot deel van de daaropvolgende dag. Je krijgt een 33W-snellader meegeleverd, waardoor het toestel ook snel weer opgeladen is. Draadloos opladen wordt ook ondersteund tot 33W.

Xiaomi Mi 10T Pro – software

De Xiaomi Mi 10T Pro komt met MIUI 12 dat is gebaseerd op Android 10. MIUI is de afgelopen jaren sterk verbeterd en met name veel overzichtelijker geworden. Overbodige functies zijn er uitgegooid en het is fijn om te zien dat er nu gewoon een Google Discover feed mogelijk is als je vanaf het thuisscherm naar de linkerpagina scrollt. Toch zien we hier en daar wel wat foutjes in de vertaling, maar daarvoor zul je wat dieper in de instellingen moeten duiken. Jammer is wel dat er erg veel vooraf geïnstalleerde apps aanwezig zijn. Gelukkig kun je deze direct weer verwijderen.

MIUI 12 heeft echter één groot nadeel en dat is het gebruik van advertenties in de Xiaomi-apps. Al direct bij de eerste keer opstarten krijg je de boodschap of je gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen. Kies je hierbij voor ‘Nee’, dan zal je nog steeds advertenties te zien krijgen. Uiteindelijk moet je via elke Xiaomi-app de advertenties (Xiaomi noemt het ‘aanbevelingen’) handmatig uitzetten en daar ben je een flinke tijd mee bezig. Xiaomi probeert de prijs van de smartphones altijd laag te houden en komt dan met een functie als advertenties om verder nog wat te verdienen, maar op een toestel van 599 euro zit toch niemand te wachten op advertenties?

Eenmaal uitgeschakeld heb je echter wel een degelijke softwareschil. Updates van Xiaomi zijn over het algemeen redelijk op tijd, alhoewel er af en toe nog wel een foutje in kan opduiken. Toch is MIUI 12 een fijne softwareschil. Je kunt veel zaken naar wens aanpassen en dat is natuurlijk altijd fijn, maar zet wel zo snel mogelijk die advertenties uit.

Xiaomi Mi 10T Pro – in gebruik

Ik heb het toestel nu enige tijd in gebruik en de eerste dag was ik enigszins teleurgesteld. Ik heb de voorganger zelf in bezit en dit was gewoon een zeer degelijk toestel met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De Xiaomi Mi 10T Pro is vele malen duurder en beschikt over een lcd-scherm. Ook de vingerafdruksensor onder het scherm mist. Als opvolger van de Xiaomi Mi 9T (Pro) maakt Xiaomi dan ook vreemde keuzes. Qua naam is dit de opvolger, maar een verdere vergelijking valt er niet te trekken.

Toch sloeg dat gevoel na verloop van tijd wel om. Het toestel heeft namelijk alsnog veel te bieden. Dit keer heeft het toestel echt een premium design dat zeker niet onderdoet voor smartphones die twee keer zo duur zijn. Het is aan de zware kant, maar ligt zeer goed in de hand. Het display is wellicht een stapje terug, maar weet wel een vloeiende ervaring te bieden door de verversingssnelheid van 144 Hz. Kleuren van met name je foto’s komen toch nog redelijk goed tot z’n recht. Het is geen topscherm, maar het voldoet. De speakers zijn echter wel prima in orde, wat altijd fijn is tijdens het gamen of het kijken van je favoriete film of serie.

Het beste aan dit toestel zijn de uitgebreide cameramogelijkheden op het gebied van foto en film. De hoofdcamera met grote sensor levert over het algemeen fantastisch werk af voor een toestel in deze prijscategorie en kan zich tevens meten met veel duurdere toestellen. Voor de hobbyfotograaf die ook met de smartphone veel cameramogelijkheden tot zijn of haar beschikking wil hebben is dit toestel dan ook een uitstekende keuze. Toch zijn er in deze prijscategorie betere alternatieven voor handen. Denk bijvoorbeeld eens aan de OnePlus 8, maar ook Xiaomi zelf met de Mi 10 is wellicht een beter alternatief.

Prestaties

Over de prestaties kunnen we kort zijn, want die zijn namelijk dik in orde. De Snapdragon 865 is erg snel en zal alle taken aan kunnen die je het toestel geeft. Je kunt uitstekend de nieuwste games op dit toestel spelen. 8 GB werkgeheugen is ook voldoende om meerdere programma’s en vensters naast elkaar te draaien. Het opslaggeheugen is weliswaar een beetje aan de karige kant, dus we raden wel aan om de 256 GB-versie te nemen.

Xiaomi Mi 10T Pro – conclusie

De Xiaomi Mi 10T Pro is een beetje een vreemd toestel. Qua naam mag het dan misschien wel de opvolger van de Xiaomi Mi 9T Pro zijn, maar in de praktijk zien we hier niets van terug. Geen pop-up camera, geen oled-scherm, geen vingerafdruksensor onder het display en een veel duurdere prijs. Gebruikers van de Mi 9T-serie die willen upgraden zullen wellicht dan ook teleurgesteld zijn in dit toestel.

De Xiaomi Mi 10T Pro is op enkele vlakken een echte topper met prestaties die passen bij een veel duurder toestel. Op andere vlakken lijkt er dan weer behoorlijk op bespaard te zijn en is het zelfs minder dan de voorganger. Dit resulteert in een smartphone in tweestrijd. Het heeft veel gimmick-functies zoals de 108-megapixel hoofdcamera, de 8k-video’s en het 144Hz-scherm die het weliswaar leuk in een promotievideo doen, maar niet allemaal even nuttig zijn. Het lcd-scherm is de echte flinke tegenvaller, maar de snelle hardware, de cameramogelijkheden met de uitstekende hoofdcamera, het premium design en de speakers zijn de positieve uitschieters en maken veel goed. Of het de prijs van 599 euro waard is? Dat is een persoonlijke afweging die je zult moeten maken. De Xiaomi Mi 10T Pro is een goed toestel, maar er zijn betere alternatieven.