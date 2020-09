Royole FlexPai 2 gepresenteerd: nieuwe, opvouwbare smartphone

Fabrikant Royole heeft een nieuwe opvouwbare smartphone gepresenteerd. Het toestel wordt de Royole Flexpai 2 genoemd.

Dit is de Royole Flexpai 2

De Royole Flexpai 2 is de opvolger van één van de eerste opvouwbare smartphones, de eerste Flexpai. Ook dit model heeft een flexibel display, dat Cicada Wing genoemd wordt. De smartphone heeft een helder en kleurrijk display en een reactiesnelheid van 0,4 ms. Het scherm is daarnaast dun, licht en glad. Ook is het heel robuust: je kunt hem straks meer dan 1,8 miljoen keer open en dicht vouwen.

Een andere verbetering is het gebruik van Royole’s gepatenteerde naadloze en traploze 0-180º scharnier, gemaakt van duurzaam aluminium titanium legering en vloeibaar metaal. Dit moet ervoor zorgen dat de Royole FlexPai 2 onder elke hoek een ‘gapless’ vouw krijgt, waardoor de dikte met veertig procent verminderd is in vergelijking met de vorige Flexpai. De structuur van het scharnier is verder stabiel en schokbestendig. Het heeft meer dan 200 precisiecomponenten met een bewerkingsnauwkeurigheid van 0,01 mm. De scharniertechnologie heeft ongeveer 200 patenten aan boord en moet veel problemen voorkomen.

Bill Liu, oprichter, voorzitter en CEO van Royole Corporation, zegt er het volgende over.

Onze visie bij Royole Corporation is om door te gaan met het bouwen van een ‘Flexible Planet’, een ecosysteem van producten met geïntegreerde flexibele elektronica en nieuwe mogelijkheden voor de manier waarop mensen interactie hebben met de wereld. Door de FlexPai 2 te introduceren, hebben we een tijdloos en stijlvol ontwerp gecombineerd met het beste van onze technologie om een ​​smartphone te creëren die het dagelijkse nut van een telefoon of tablet voor de consument naar een hoger niveau tilt. Vanaf de release van ’s werelds eerste opvouwbare smartphone met de originele FlexPai in 2018 hebben we geleerd en onze eerdere successen ingezet om een ​​product te creëren dat prioriteit geeft aan gebruikerservaring, comfort en service. Onze flexibele elektronica creëert nieuwe mogelijkheden voor onbeperkte interactie en de FlexPai 2 is hier een perfect voorbeeld van.

Helaas weten we nog niet alle specificaties, maar de fabrikant heeft daarover al wel iets losgelaten Zo is het scherm van de uitgevouwen Royole Flexpai 2 7,8 inch groot. Ook zien we links naast het uitgevouwen scherm vier cameralenzen zitten. Snel opladen via usb-c, batterij van 4500 mAh, geüpdatete Water OS-software, 5g dual-mode connectiviteit en de nieuwste Snapdragon 865-processor zijn eveneens specs die al bekendgemaakt zijn. Accessoires zijn onder meer een hoes van synthetisch leer, en de true wireless oordopjes, de Royole RoPods, maken het pakket compleet.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf vandaag is deze in China verkrijgbaar in Cosmic Grey, Midnight Black en Sunrise Gold voor 9988 Chinese yuan (ongeveer 1254 euro). De datum waarop de FlexPai 2 in Nederland verkrijgbaar wordt, zal op een later moment bekendgemaakt worden.